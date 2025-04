DIRETTA RIMINI CAMPOBASSO, A CACCIA DI CERTEZZE

Si scende in campo domenica 13 aprile 2025 alle ore 17:30 per la diretta Rimini Campobasso. Presso lo Stadio Romeo Neri si affrontano oggi due squadre che hanno bisogno di difendere i rispettivi piazzamenti in questa parte finale della stagione regolare. I padroni di casa stanno infatti cercando di confermarsi in zona playoff e provare a percorrere la strada che porta alla Serie B al termine del campionato essendo adesso in nona posizione con i suoi quarantanove punti, due in meno di quelli realmente conquistati per colpa della penalizzazione inflitta loro dalla Federazione.

Battuta anche la Vis Pesaro, il Rimini vorrebbe provare ad arrivare comunque il più in alto possibile così da non farsi superare da altre formazioni come Gubbio, Pontedera, Carpi e Perugia. Il Campobasso deve però a sua volta darsi da fare per tentare di avere ragione dei freschi vincitori della Coppa Italia di Serie C. I rossoblu hanno totalizzato trentanove punti dall’inizio dell’annata calcistica, proprio come l’Ascoli, arrivando a raggiungere la quattordicesima posizione nel girone B. I playout sono ancora un rischio valido per i molisani che devono fare punti per evitare il ritorno del Milan Futuro e soprattutto della Lucchese.

DIRETTA RIMINI CAMPOBASSO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono due opzioni per vedere la diretta Rimini Campobasso senza andare allo stadio, ovvero abbonandosi a Now oppure a Sky. Tutti gli iscritti ad almeno una di queste due piattaforme potranno seguire la gara in streaming sulle app di Now Tv e Sky Go. Chi volesse guardare la gara in tv dovrà invece sintonizzarsi sul canale Sky Sport 253.

DIRETTA RIMINI CAMPOBASSO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Rimini Campobasso possiamo cercare di capire come mister Buscè possa essere spinto a riproporre il 3-5-2 con Colombi, Lepri, Gorelli, Falbo, Cinquegrano, Garetto, Fiorini, Malagrida, Piccoli, Ubaldi e Gagliano come schieramento iniziale dei padroni di casa pensando al successo ottenuto in questo modo nel turno precedente.

Il tecnico Prosperi potrebbe invece decidere di apportare qualche modifica allo speculare 3-5-2 con Neri, Benassai, Calabrese, Mondonico, Pierno, Chiarello, Cerretelli, Pellitteri, Martina, Di Nardo e Bifulco sconfitto dalla capolista Entella qualche giorno fa.