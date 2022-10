Diretta/ Rimini Carrarese streaming video tv: romagnoli da play off (Serie C)

DIRETTA RIMINI CARRARESE: IN EQUILIBRIO!

Rimini Carrarese, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Romagnoli che sfoggiano un vero passo da play off, anche se gli ultimi 2 pareggi contro Siena e Fermana hanno fermato la rincorsa alla vetta, lasciando il Rimini nel gruppo delle quarte, alle spalle del duo di testa composto da Gubbio ed Entella e della Reggiana terza.

La Carrarese a sua volta ha rallentato vistosamente dopo un’ottima partenza, l’ultimo pareggio contro la Reggiana è stato positivo vista la difficoltà dell’impegno ma i marmiferi restano ottavi in classifica a braccetto con il Siena. Rimini e Carrarese si ritrovano di fronte in campionato allo stadio Neri dopo l’ultimo precedente del 24 marzo 2016, la sfida in quel caso terminò in parità con il punteggio di 1-1.

RIMINI CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Carrarese sarà una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare la trasmetterà dunque sul canale numero 253 di Sky senza dimenticare l’alternativa di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque anche in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Rimini Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Romeo Neri di Rimini. Per il Rimini, Marco Gaburro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zaccagno, Pasa, Panelli, Tonelli, Delcarro, Gabbianelli, Regini, Santini, Pietrangeli, Tofanari, Vano. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Satalino; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Cerretelli, Schiavi, Mercati, Cicconi; Capello, Giannetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Rimini Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Rimini con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











