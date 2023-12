DIRETTA/ Rimini Carrarese video streaming tv: non ci sono troppi precedenti (Serie C, 10 dicembre 2023)

DIRETTA RIMINI CARRARESE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Rimini Carrarese evidenzia due formazioni che tra il 2015 e il 2023 si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben quattro occasioni. L’ago della bilancia bende dalle parti della formazione gialloblù che ha ottenuto ben tre successi e un pareggio. La prima sfida che analizzeremo è quella giocata il 14 novembre 2015 con il successo con il risultato di 3-0 in favore della Carrarese. Ad andare in gol ad andare a segno Berardocco e la doppietta di Saveriano Infantino.

La seconda sfida è terminata con il risultato di 1-1 con le reti di Tognoni e Mancino, rispettivamente calciatori di Carrarese e Rimini. Sunday gialloblù il 29 ottobre 2022 grazie al gol decisivo firmato nei minuti finali da Dario D’Ambrosio, fratello del ben più famoso Danilo calciatore del Monza. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni risulta essere quella del 5 Marzo 2023 con il successo della squadra toscana con il risultato di 3-1, alla luce dei gol firmati da Energe, Capello e Imperiale. Per il Rimini gol di Mencagli, utile solo per le statistiche. (Marco Genduso)

RIMINI CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Rimini Carrarese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Rimini Carrarese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RIMINI CARRARESE: MARMIFERI PER VOLARE!

Rimini Carrarese, in diretta domenica 10 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Il Rimini si colloca attualmente al decimo posto nella classifica del Girone B di Serie C, accumulando 20 punti dopo sedici giornate, in linea con Ancona e Lucchese. La squadra di Emanuele Troise sta scalando la classifica grazie agli ultimi risultati positivi, rimanendo imbattuta nelle ultime otto partite di campionato, con quattro vittorie e quattro pareggi. Il Rimini è riuscito anche a superare il Cesena nel derby regionale nei quarti di finale di Coppa Italia Serie C, infliggendo ai bianconeri la loro seconda sconfitta stagionale. Dopo due pareggi meno entusiasmanti contro Pesaro e nell’ultimo match contro l’Olbia, i biancorossi cercano di tornare alla vittoria in questo scontro diretto in zona play off

La Carrarese occupa attualmente il quarto posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 28 punti ottenuti nelle prime sedici giornate. La squadra guidata da Alessandro Dal Canto si presenta a questo match in zona playoff contro il Rimini dopo un ottimo momento di forma, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di campionato. Con sole 2 reti subite in questo periodo, i gialloblù dimostrano di poter vantare una delle migliori difese del Girone B, subendo in totale solo 11 gol fino a questo momento. Nonostante l’imbattibilità nelle ultime due trasferte contro Juventus U23 e Perugia, la Carrarese ha conquistato solo 8 punti in otto partite disputate lontano da casa. Una vittoria in questo scontro diretto potrebbe portare la squadra al terzo posto in classifica, ma sarà necessario un cambio di passo dopo l’ultimo non esaltante pareggio con la Recanatese.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Rimini Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Romeo Neri di Rimini. Per il Rimini, Emanuele Troise schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Colombi; Lepri, Gorelli, Gigli, Semeraro; Leoncini, Lombardi, Langella; Lamesta; Ubaldi, Morra. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Zuelli, Palmieri, Belloni; Capello, Panico.

RIMINI CARRARESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Rimini Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Rimini con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

