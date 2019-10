Diretta Rimini Cesena/ Streaming video tv: intrigante derby romagnolo (Serie C)

Rimini Cesena, che sarà diretta dal signor Marco Ricci, va in scena allo stadio Romeo Neri: calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre per la decima giornata nel girone B della Serie C 2019-2020. Il derby romagnolo è sempre molto sentito; le due squadre si ritrovano dopo la promozione dei bianconeri che sono riusciti a risalire dalla Serie D, e che naturalmente visto il loro blasone puntano a qualcosa in più della semplice salvezza. Le cose però non stanno andando benissimo: domenica scorsa infatti il Cesena è uscito sconfitto dalla partita casalinga contro la Sambenedettese, che ha dimostrato come gli anni di esperienza in terza divisione possano essere determinanti; il Rimini corre ancora per salvarsi e ha già capito che non sarà affatto semplice. Pareggio senza reti a Fano nell’ultimo impegno; avremo quindi due squadre a caccia di riscatto, vedremo se una delle due riuscirà a prendersi i tre punti nella diretta di Rimini Cesena e nel frattempo possiamo valutare quali siano le scelte dei due allenatori leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Rimini Cesena non sarà trasmessa, ma tutti gli appassionati del campionato di Serie C si potranno rivolgere al portale Eleven Sports: un’altra stagione che la piattaforma dedica all’intera programmazione della terza divisione, dunque abbonandosi al servizio – oppure acquistando di volta in volta il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato – si potrà seguire questa partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI CESENA

Renato Cioffi deve rinunciare a Zamparo per Rimini Cesena: in attacco potrebbe allora giocare Danilo Ventola che farebbe coppia con Gerardi, sempre con Nava e Silvestro a presidiare le corsie laterali in un 3-5-2 che farà diventare a cinque la difesa in fase di non possesso. Cigliano e Palma saranno i due interni di un centrocampo completato e gestito dalla regia di Montanari; alle spalle di questa linea avremo il terzetto difensivo formato da Scappi, Ferrani e Oliana che proteggeranno il portiere Scotti. Cesena in campo con il 3-4-3: Agliardi sarà coperto da Sabato, Brignani e Maddaloni mentre a centrocampo potrebbe giocare De Feudis, eventualmente al posto di Domenico Franco con la conferma di Juan Manuel Valencia. Sulle corsie si candida Zerbin, possibile soluzione a sinistra al posto di Giraudo; dall’altra parte dovrebbe giocare ancora Ciofi, con un tridente offensivo nel quale Borello e Butic sono sicuri del posto, non così Zecca che potrebbe essere sostituito da Zerbin.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Rimini Cesena l’agenzia di scommesse Snai ci fornisce un quadro piuttosto equilibrato: vale infatti 2,35 volte la somma messa sul piatto il segno 1 che identifica la vittoria interna, mentre l’eventualità del successo bianconero, che è regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,00 volte quanto avrete deciso di investire. Il segno X, che identifica la possibilità del pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,05 quello che avrete puntato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA