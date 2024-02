Diretta/ Rimini Cesena, streaming video tv: squadre in salute a confronto (9 febbraio 2024)

DIRETTA RIMNI CESENA, OSPITI AL PRIMO POSTO

La diretta Rimini Cesena, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:45, racconta della 25esima giornata di Serie C Girone B. I biancorossi avevano iniziato male questo 2024 perdendo 1-0 ad Arezzo, ma si sono rimessi in carreggiata vincendo due partite e pareggiandone tre nelle ultime cinque tra cui lo 0-0 a Perugia.

Diretta/ Cesena Fermana (risultato finale 1-0): la decide Shpendi! (Serie C, 3 febbraio 2024)

Il Cesena è alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo. Infatti, dal 2-0 subito proprio dal Rimini in Coppa Italia Serie C agli ottavi, i bianconeri hanno inanellato 23 punti in nove gare. Da evidenziare le tre vittorie di fila tra Potendera per 4-0, Ancona col risultato id 2-0 e la più recente ovvero 1-0 alla Fermana.

Diretta/ Perugia Rimini (risultato finale 0-0): umbri imbrigliati! (Serie C, 3 febbraio 2024)

RIMNI CESENA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Rimini Cesena sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Rimini Cesena sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

RIMNI CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Rimini Cesena vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Colombi, Magelaitis e Semeraro terzini con coppia centrale Gorelli-Gigli. Marchesi e Lepri saranno le due mezzali con Langella regista. In attacco spazio a Lamestra a destra, Malagrida a sinistra e Cernigoi,

Video/ Rimini Pineto (1-1) gol e highlights: biancorossi spreconi (Serie C, 28 gennaio 2024)

Il Cesena replica con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Pisseri, difesa a tre con Pieraccini, Prestia e Silvestri. Agiranno come esterni Adamo a destra e David a sinistra mentre in mediana De Rose e Varone. In attacco l’unica punta sarà Shpendi che però verrà supportato da Hraiech e Kargbo.

RIMNI CESENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Rimini Cesena danno favorita la squadra ospite a 1.56. Second sisal, l’1 fisso è a 5.50 mentre la X a 3.70.

L’Over 2.5 è simile all’Under 2.5 essendo rispettivamente a 1.87 e 1.79. Chiudiamo con Gol e No Gol a 1.88 e 1.81, anche qui molto basso lo scarto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA