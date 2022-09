Diretta Rimini Cesena/ Streaming video tv: subito il primo derby (Serie C)

DIRETTA RIMINI CESENA: IN PERFETTO EQUILIBRIO!

Rimini Cesena, in diretta domenica 11 settembre alle ore 14.30 presso lo Stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del girone B di Serie C. Un derby regionale che mette in palio punti importantissimo per ambedue le formazioni: i padroni di casa a caccia di punti salvezza, gli ospiti per riscattare la sconfitta all’esordio.

Il Rimini nella prima giornata di campionato ha pareggiato 1-1 sul campo del San Donato Tavernelle: dopo l’iniziale vantaggio di Vano, ci ha pensato Gorelli a ristabilire la parità. Il Cesena, invece, è stato sconfitto a sorpresa dalla Carrarese per 1-2. Nonostante l’iniziale vantaggio con S. Shpendi, i bianconeri sono stati superati da un’ottima prova dei gialloblu: decisive le reti nella ripresa di Giannetti e Bozhanaj.

DIRETTA RIMINI CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Rimini Cesena, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Rimini Cesena esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI CESENA

A pochi minuti dal fischio di inizio della diretta Rimini Cesena, è arrivata l’ora di andare a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo con la formazione biancorossa, in campo con il 4-3-3: Galeotti, Tofanari, Pietrangeli, Allievi, Regini, Delcarro, Tanasa, Tonelli, Gabbianelli, Vano, Piscitella. Passiamo adesso all’undici bianconera, con il 3-4-1-2: Lewis, Ciofi, Prestia, Coccolo, Zecca, Bianchi, De Rose, Calderoni, Hraiech, Shpendi, Shpendi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Rimini Cesena, al via tra pochissimi minuti. Ci sarà un grande equilibrio secondo gli esperti del settore, prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria del Rimini è data a 2,75, il pareggio è dato a 2,90, mentre la vittoria del Cesena è data a 2,60. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: l’Under 2,5 è dato a 1,65, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,10. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.

