DIRETTA/ Rimini Entella (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 21 aprile 2024)

DIRETTA RIMINI ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Rimini Entella è una sfida che se vista da un punto di vista statistico riesce a evidenziare bene i trend delle due squadre, infatti i romagnoli partono come favoriti avendo una media gol di 2,3 contro la squadra ospite. L’Entella invece soffre molto soprattutto nel primo tempo visto che da situazione di vantaggio subisce reti nel 21% dei match disputati, che se paragonato invece al 25% del Rimini quando si tratta di segnare negli ultimi minuti dell’incontro, ci fa capire che non sarà assolutamente una passeggiata uscire con dei punti da questo stadio per l’Entella.

Mettendo poi a confronto i capocannonieri, ci accorgiamo di come Morra ne abbia fatti 19 mentre Corbafi dell’Entella, solamente 7. Diciamo che i numeri sono molto a favore della squadra di casa, soprattutto che l’Entella quando va sotto di un gol nell’arco della partita non è mai riuscita a vincere, con lo 0% di rimonte in questa stagione. Numericamente sembra una partita a senso unico, sarà veramente così? Scopriamolo, la diretta di Rimini Entella sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RIMINI ENTELLA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

E’ facile per chi ne avesse voglia o per un tifoso appassionato delle due formazionio vedere in diretta questa partita da playoff tra Rimini Entella sui canali di Sky. Se siete in spiaggia e non volete andare allo stadio potete collegarvi a Rimini Entella in streaming video tramite l’applicazione di Sky e NowTv.

RIMINI ENTELLA: CHE BELLA SFIDA!

Un incontro che serve in ottica playoffs ai padroni di casa in questa diretta di Rimini Entella, valida per la 37esima giornata di Serie C che partirà oggi 21 aprile alle ore 16,30. I romagnoli si trovano attualmente al decimo posto in classifica, occupando l’ultimo posto valido per i playoffs.

Tuttavia, la squadra viene da una sconfitta sonora per 3-0 contro la Carrarese e cercherà di riscattarsi con una prestazione migliore in questa partita. L’Entella si trova al quattordicesimo posto e arriva al match dopo una sconfitta per 1-2 contro la Spal.

RIMINI ENTELLA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Rimini Entella alle probabili formazioni del match dove per i romagnoli, potrebbe essere una scelta dare un turno di riposo a Colombi tra i pali, considerando alcuni errori in fase di impostazione del portiere.

Questo potrebbe offrire un’opportunità ad altri portieri della rosa. Per gli ospiti, ci si potrebbe affidare al giovane attaccante Giovaninni. Il giocatore sembra essere in gran forma al momento e potrebbe essere una delle carte vincenti della squadra, grazie alla sua duttilità sia fisica che tecnica.

RIMINI ENTELLA, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo le quote della diretta di Rimini Entella sul sito della Sisal: la vittoria dei romagnoli è fissata a 2,5 mentre l’X a 2,8. La vittoria ospite dei liguri frutterebbe una quota di 3,5.











