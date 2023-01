DIRETTA/ Rimini Entella video streaming tv: è la seconda sfida di sempre in Romagna

DIRETTA RIMINI ENTELLA: TESTA A TESTA

Sono appena tre i precedenti della diretta di Rimini Entella. Al Romeo neri le due compagini si sono affrontate solamente una volta quando il calendario diceva 18 dicembre 2011 e la categoria dove militavano si chiamava ancora Lega Pro. La partita in questione fu vinta dai padroni di casa in grado di imporsi col risultato di 2-1. Gli altri due precedenti tra le due squadre si sono svolti entrambi allo Stadio Comunale di via Gastaldi di Chiavari. Il primo rappresenta il ritorno dello stesso campionato dell’unica gara a Rimini e terminò col risultato di 6-2 vedendo trionfare la squadra ligure.

Per arrivare ai giorni nostri e cioè a questo campionato quando a Chiavari si è giocato il 14 settembre scorso. La gara in questione terminò col risultato finale di 0-2. Ad aprire le danze ci pensò al minuto 12 Sereni. Nonostante la grande reazione della squadra di Gennaro Volpe gli ospiti riuscirono a trovare il raddoppio nel finale grazie al solito bomber di categoria Santini. (Matteo Fantozzi)

RIMINI ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Entella non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Rimini Entella sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SFIDA IMPORTANTE!

Rimini Entella, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. I liguri continuano a credere nella rincorsa al primo posto nel girone B, anche se la Reggiana continua ad essere distante 7 lunghezze. L’ultimo 4-2 interno all’Alessandria ha comunque permesso all’Entella di mettere in fila la seconda vittoria consecutiva in campionato, con 4 vittorie nelle ultime 5 sfide ufficiali tra Coppa Italia e campionato per i biancocelesti.

Non è invece un momento positivo per il Rimini che, perdendo di misura il derby in casa del Cesena, ha subito il secondo ko di fila in campionato avendo chiuso l’anno con uno scivolone interno contro il San Donato, restando ora al confine della zona play off, al decimo posto a quota 31 punti in coabitazione col Siena. Le due formazioni non si affrontano a Rimini in campionato dal 18 dicembre 2011, furono i romagnoli a imporsi in quell’occasione col punteggio di 2-1, così come all’andata è stato il Rimini a vincere in casa dell’Entella con un secco 0-2.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Rimini Entella, match che andrà in scena allo stadio Romeo Neri di Rimini. Per il Rimini, Marco Gaburro schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Galeotti; Laverone, Pietrangeli, Allievi, Haveri; Delcarro, Pasa, Rossetti; Gabbianelli, Piscitella; Santini. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Borra, Parodi, Pellizzer, Reali, Zappella, Rada, Tascone, Barlocco, Meazzi, Zamparo, Merkaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE RIMINI ENTELLA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Rimini Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Rimini con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.

