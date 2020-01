Diretta/ Rimini Feralpisalò (risultato finale 2-1): Decide Montanari nella ripresa

DIRETTA RIMINI FERALPISALO’ (2-1) TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Romeo Neri il Rimini batte la Feralpisalò per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa erano riusciti a portarsi in vantaggio al 18′ grazie al calcio di rigore trasformato da Letizia ma gli ospiti, al 38′, hanno messo a segno la rete del pareggio sempre dal dischetto con Caracciolo. Nella prima parte del secondo tempo ci pensa infine Montanari a chiudere i conti in maniera definitiva al 58′, sfruttando l’assist di Letizia. Inutili i tentativi dei verdazzurri di mister Sottili di raggiungere il gol del pari durante la ripresa. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Rimini di portarsi a quota 15 nel girone B mentre la Feralpisalò resta ferma a 30 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

FASE FINALE DEL MATCH

Manca ormai solamente una decina di minuti al novantesimo della sfida tra Rimini e Feralpisalò ed il risultato è cambiato nuovamente ed è ora di 2 a 1. Nonostante il buon approccio degli ospiti, sono i padroni di casa di mister Colella tornare in vantaggio al 58′ grazie alla rete del sorpasso messa a segno da Montanari, sfruttando l’assist da parte di Letizia sul cross di Agnello. I verdazzurri del tecnico Sottili ricominciano quindi a spingere in cerca della parità, senza però andare oltre alla conclusione di Scarsella terminata di poco a lato di uno dei pali della porta avversaria intorno al 61′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Giunti al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Rimini e Feralpisalò è ancora fermo sull’1 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, gli ospiti guidati dal tecnico Sottili cercano subito di cominciare forte la ripresa al 46′ quando Sala intercetta il lancio di Euleteri e poi in due occasioni, al 49′ ed al 50′, quando Scarsella non riesce a siglare il gol del pareggio. I padroni di casa allenati da mister Colella tornano quindi a farsi vedere al 53′ con la conclusione di Letizia, ispirata da Cigliano, troppo imprecisa per impensierire seriamente l’estremo difensore avversario. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Rimini e Feralpisalò sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 1. Dopo la rete del vantaggio siglata dal dischetto da Letizia al 18′, gli ospiti reagiscono prima con il colpo di testa largo di Caracciolo al 31′ e trovando poi il gol del pareggio al 38′: ci pensa infatti lo stesso Caracciolo a ristabilire l’equilibrio iniziale proprio con un altro calcio di rigore vincente, questa volta concesso per un fallo fischiato a Paramatti ai danni dell’autore del pari. Fino a questo momento il direttore di gara Michele Giordano, proveniente dalla sezione di Novara, ha ammonito rispettivamente Agnello da una parte e Carraro dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SCOCCA LA MEZZ’ORA

Arrivati alla mezz’ora del primo tempo, il risultato tra Rimini e Feralpisalò è cambiato ed è di 1 a 0. I padroni di casa del tecnico Colella insistono e, dopo che Liverani era riuscito a disinnescare una conclusione di Letizia intorno al 14′, riescono in ogni caso a spezzare l’equilibrio iniziale con il calcio di rigore trasformato proprio da Letizia al 18′, e concesso per un fallo di Carraro ai danni dello stesso autore del gol. I biancorossi sfiorano il raddoppio e la doppietta personale con il solito Letizia al 19′ mentre, seppur lentamente, gli ospiti di mister Sottili danno qualche segnale di potersi risollevare e guadagnare campo con il passare dei minuti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia Romagna la partita tra Rimini e Feralpisalò è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa a partire forte e, dopo il giallo rimediato subito da Agnello, mancano una buona opportunità all’8′ quando il tiro di Cigliano termina alto sopra la traversa della porta avversaria difesa da Liverani. Le formazioni ufficiali: RIMINI (3-5-2) – Sala; De Vito, Ferrani, Parmaratti; Silvestro, Cigliano, Agnello, Montanari, Finizio; Letizia, Mendicino. A disp.: Santopadre, Picascia, Oliana, Arlotti, Mancini, Petrovic, Ventola, Pari, Lionetti, Messina, Gerardi. All.: Colella. FERALPISALÒ (4-3-2-1) – Liverani; Eleuteri, Rinaldi, Giani, Mordini; Magnino, Scarsella, Altobelli; Guidetti, Carraro; Caracciolo. A disp.: Spezia, Altare, Hergheligiu, Bertoli, Eguelfi, Pesce. All.: Sottili. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

VIA!

Eccoci finalmente pronti a seguire Rimini FeralpiSalò, partita della ventunesima giornata che introduciamo con i numeri statistici delle due squadre di Serie C in questo girone B della stagione 2019-2020. Il Rimini padrone di casa naviga all’ultimo posto in classifica con 12 punti, avendo ottenuto finora solamente due vittorie, sei pareggi e ben undici sconfitte; la differenza reti per i romagnoli è pari a -15 al termine del girone d’andata, grazie a 15 gol segnati a fronte però delle 30 reti incassate. Più positivo il cammino della FeralpiSalò nella prima metà della stagione: 30 punti con otto vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, i gol segnati sono 22, esattamente come quelli subiti, di conseguenza la differenza reti è pari a zero per la compagine lombarda. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Rimini FeralpiSalò comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I PRECEDENTI

Per la diretta di Rimini Feralpisalò, big match della 21^ giornata di Serie C, è buona cosa ora prendere in esame anche lo storico che interessa i due club, benché i dati a nostra disposizione non siano poi così ricchi. A oggi possiamo contare appena tre precedenti segnati per tale scontro diretto e per la precisione dal 2018 a oggi e sempre per la terza serie del calcio italiano. Il bilancio complessivo è quindi ben risicato e vede due successi della Feralpisalò e un pari: mai il Rimini ha trovato la vittoria. Va infine aggiunto che l’ultimo testa a testa segnato tra Rimini e Feralpisalò risale al turno di andata del campionato di Serie C in corso e per la precisione al secondo turno. Allora al Turina ci ricordiamo del pareggio per 2-2, firmato Caracciolo e Mauri per i leoni del Garda e da Scappi e Ferrani per i romagnoli. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Rimini Feralpisalò, che sarà diretta dal signor Daniele Giordano e si gioca domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Neri di Rimini, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Il Rimini riparte e prova a rimettere un punto dopo sei sconfitte consecutive che hanno reso estremamente difficile a livello sportivo la chiusura del 2019. 6 ko di fila contro Sambenedettese, Arzignano, Padova, Ravenna, Piacenza e Triestina che hanno fatto scivolare la formazione romagnola all’ultimo punto in classifica, una lunghezza dietro il Fano. Anche la Feralpisalò ha fatto registrare una frenata sensibile, due pareggi in 4 partite che hanno allontanato dalla testa della classifica, con i Leoni del Garda al momento assestatisi al settimo posto a quota 30 punti. Ultima vittoria in casa contro il Padova lo scorso 16 novembre per la formazione lombarda, che nel match d’andata giocato in casa contro i romagnoli non è andata oltre il pareggio 2-2 in una sfida che i Leoni del Garda sono riusciti a riacciuffare solo al 95′ grazie ad una rete messa a segno da Mauri.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI FERALPISALO’

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Rimini Feralpisalò, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Neri di Rimini, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Rimini allenato da Colella sarà schierato con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Sala; De Vito, Ferrani, Picascia; Nava, Cigliano, Palma, Montanari, Silvestro; Arlotti, Zamparo. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Sottili con un 4-3-2-1 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: De Lucia; Zambelli, Rinaldi, Giani, Contessa; Magnino, Pesce, Scarsella; Guidetti, Maiorino; Caracciolo.

