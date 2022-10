Diretta Rimini Fermana/ Streaming video tv: i biancorossi puntano la vetta (Serie C)

DIRETTA RIMINI FERMANA: ROMAGNOLI FAVORITI!

La diretta di Rimini Fermana andrà in scena domenica 23 ottobre a partire dalle ore 17.30 allo Stadio Romeo Neri. La partita è inserita nel calendario della decima giornata del campionato di Serie C – Girone B. Le due squadre hanno alle spalle un avvio di stagione piuttosto diverso. I padroni di casa infatti hanno dato il meglio di sé, tanto che si trovano al terzo posto a quota 17, ad un solo punto di distanza dalla vetta. Gli ospiti invece hanno avuto alti e bassi. Adesso si trovano al quattordicesimo posto con 8 punti, di poco sopra la zona play-out.

In occasione dello scorso turno, entrambe le squadre hanno però ottenuto un pareggio. Il Rimini ha affrontato il Siena e le reti sono rimaste inviolate. La striscia di quattro vittorie dei biancorossi si è interrotta in questo modo. La partita tra la Fermana e il San Donato invece è terminata sul risultato di 1-1. Un sollievo per i gialloblù, che arrivavano da tre sconfitte di fila.

RIMINI FERMANA VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE C

La diretta di Rimini Fermana, in programma nella decima giornata del campionato di Serie C, sarà trasmessa in televisione soltanto per quel che concerne i momenti salienti, dato che è una delle partite selezionate per la Diretta Gol dell’emittente Sky Sport: la visione sarà disponibile a tutti gli abbonati nel canale 251. Per assistere alla partita Rimini Fermana in modo integrale in diretta video streaming, ad ogni modo, sarà sempre valido anche l’appuntamento con Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. È possibile acquistare l’abbonamento mensile, annuale oppure la singola gara e successivamente collegarsi alle applicazioni nonché al sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Rimini Fermana non risentono di particolari assenze. Le due squadre non sono state infatti colpite dai provvedimenti del Giudice Sportivo. In campo dunque scenderanno i migliori. Per i padroni di casa, il tecnico Marco Gaburro andrà avanti con il consueto 4-3-3: Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Panelli, Regini; Delcarro, Pasa, Tonelli; Gabbianelli, Vano, Santini. Anche gli ospiti adotteranno lo stesso modulo, con il tecnico Stefano Protti che dovrebbe schierare sul terreno di gioco i suoi così: Nardi; Eleuteri, Pellizzari, Parodi, Carosso; Scorza, Graziano, Misuraca; Fischnaller, Bunino, Pinzi.

QUOTE RIMINI FERMANA

Le quote della diretta Rimini Fermana danno per favoriti i biancorossi, come d’altronde era prevedibile in virtù della classifica di Serie C: andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 1.63. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 5.25. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.50.











