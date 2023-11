DIRETTA/ Rimini Fermana (risultato finale 1-0): triplice fischio! (25 novembre 2023)

DIRETTA RIMINI FERMANA (RISULTATO FINALE 1-0): TRIPLICE FISCHIO

Termina la diretta tra Rimini e Fermana si è concluso con un risultato finale di 1-0 a favore del Rimini, grazie al gol segnato nel corso della partita. Il match è stato caratterizzato da momenti di intensità e da una forte competizione tra le due squadre. Il Rimini ha preso il comando con il gol che ha influenzato il corso del gioco, dimostrando una buona organizzazione difensiva e la capacità di sfruttare le opportunità in attacco.

Dall’altra parte, la Fermana ha cercato di rispondere, ma non è riuscita a trovare la via del gol per pareggiare la partita. Gli appassionati hanno assistito a un incontro tatticamente interessante, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per ottenere un risultato positivo. Il Rimini, con la vittoria, potrà trarre fiducia da questo successo, mentre la Fermana rifletterà sugli aspetti da migliorare per le prossime sfide. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RIMINI FERMANA (RISULTATO LIVE 1-0): IL SECONDO TEMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo della diretta tra Rimini e Fermana, il Rimini mantiene il vantaggio di 1-0. Un momento significativo è stato l’occasione di Cernigoi, che tuttavia ha mandato alto il suo tiro, mancando l’opportunità di ampliare il vantaggio della sua squadra. L’occasione di Cernigoi è stata un momento chiave che avrebbe potuto influenzare notevolmente la partita.

La capacità di capitalizzare su queste opportunità può fare la differenza, e il Rimini avrebbe potuto raddoppiare il vantaggio con un tiro preciso. Gli appassionati sono ora in attesa di vedere come evolverà la partita nel resto del secondo tempo. L’occasione mancata di Cernigoi aggiunge un elemento di suspense alla competizione, poiché il Fermana cercherà di capitalizzare su questa situazione per rimanere in partita.(agg. Gianmarco Mannara)

RIMINI FERMANA (RISULTATO LIVE 1-0): RETE

Il primo tempo diretta tra Rimini e Fermana è giunto a conclusione con il Rimini in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Morra. La squadra di casa ha preso l’iniziativa nel corso della partita, capitalizzando sull’opportunità creata da Morra e portandosi in vantaggio nel punteggio. La rete di Morra ha dimostrato di essere un momento chiave nel definire le dinamiche della partita, fornendo al Rimini un vantaggio prezioso.

Ora, il Fermana sarà chiamato a reagire nel secondo tempo per cercare di recuperare il risultato. Gli appassionati sono in attesa di vedere come si svilupperà il resto dell’incontro, consapevoli che nel calcio tutto può succedere. La seconda metà del match promette di essere altrettanto avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno di aggiungere ulteriori capitoli di emozioni a questa partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RIMINI FERMANA (RISULTATO LIVE 0-0): IN CAMPO

Nel corso dei primi venticinque minuti della diretta tra Rimini e Fermana, il punteggio rimane ancorato sullo 0-0. Tuttavia, uno degli episodi più rilevanti è stato l’opportunità creata da Morra del Rimini. Morra ha avuto un’occasione chiave che avrebbe potuto dare un’inversione di tendenza alla partita e portare il Rimini in vantaggio. In particolare, queste situazioni individuali possono spesso trasformarsi in momenti determinanti che influenzano il destino dell’incontro.

Mentre il risultato al momento è senza gol, l’opportunità di Morra aggiunge un elemento di suspense alla partita. Gli appassionati sono in attesa di vedere come si evolverà la partita nei prossimi minuti, con la speranza di assistere a nuove occasioni da entrambe le squadre e, magari, a un cambiamento nel punteggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RIMINI FERMANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I testa a testa della diretta Rimini Fermana vedono un perfetto equilibrio negli 11 match tra le due quadre con 4 vittorie per parte e tre pareggi. Il primo confronto è datato 1994 e ha visto il Rimini vincere con il risultato di 3-2. Questa gara rimane ancora oggi quella con il maggior numero di reti segnate tra le due squadre. Per assistere ad una vittoria della Fermana bisogna invece attendere il 1996, in occasione della 17esima giornata di campionato, quando i gialloblu ebbero la meglio per 1-0.

Nelle sfide più recenti, dunque prendendo spunto da quelle disputate tra il 2018 e oggi, viene riproposto l’equilibrio con due vittorie a testa e un pareggio. La Fermana nel 2019 è stata in grado di fare ciò che aveva già fatto nel 1996 vale a dire vincere due scontri di fila: il primo 1-0 con gol di Lupoli, il secondo col medesimo risultato ma stavolta grazie a Cognigni. Le vittorie del Rimini invece sono maturate per 2-0 nel 2018, gol di Volpe e Ferrani, e la più recente del 2023 per 2-1 con il vantaggio di Fischnaller su rigore per la Fermana e la rimonta completata nel giro di un minuto con Biondi all’80’ e Mencagli all’81’. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RIMINI FERMANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Rimini Fermana sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Rimini Fermana sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

PARTITA DELICATA

La diretta Rimini Fermana, in programma sabato 25 novembre alle ore 20:45, racconta della 15esima giornata di Serie Girone A. I biancorossi stanno vivendo un periodo d’oro iniziato il 22 ottobre quando con un pareggio interno contro l’Ancona si misero alle spalle le sconfitte con Recanatese e Pontedera oltre a dare il via ad una striscia di sei risultati utili consecutivi che sono valsi la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C battendo il Perugia e ben 11 punti in classifica.

La Fermana invece è ultima in classifica con 7 punti, lo stesso numero delle reti segnate. Due di questi sono arrivati nella recente gara contro l’Arezzo, ma non sono serviti a nulla dato che gli avversari ne hanno segnati tre. Questa è stata la terza sconfitta consecutiva, la nona nelle ultime tredici gare disputate. I tifosi si aspettano una repentina inversione di rotta se non si vuole rischiare di rimanere a lungo come fanalino di coda.

RIMINI FERMANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Rimini Fermana vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Colombi, difesa composta da Lepri, Gigli, Pietrangeli e Semeraro a chiudere il reparto. Langella, Megalaitis e Iacoponi nella zona nevralgica del campo mentre Lamesta, Morra e Cernigoi faranno parte dell’attacco.

La Fermana replica con il medesimo modulo. Tra i pali Furlanetto, Eleuteri e Calderoni terzini con Gasbarro-Spedalieri cerniera difensiva. A centrocampo Scorza insieme a Giandonato in regia e Pinzi. Davanti tridente con Tilli e Semprini esterni più Montini punta.

RIMINI FERMANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Rimini Fermana danno per favorita la squadra di casa a 1.72. Secondo William Hill, il pareggio si può trovare a 3.10 mentre il 2 fisso a 4.75.

L’Over 2.5 è invece quotato a 2.10 con l’Under 2.5 a 1.53. Chiudiamo l’analisi con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.











