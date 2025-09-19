Diretta Rimini Forlì streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA RIMINI FORLÌ (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta Rimini Forlì, che non certo per la prima volta ci mette di fronte a un appassionante derby romagnolo. Le ultime sei sfide sono state disputate in Serie D, tra il 2017 e il 2022, e il Rimini si è aggiudicato le quattro più recenti: nel febbraio di tre anni fa aveva vinto addirittura 4-1 in quello che era il girone D, il Rimini era capolista e aveva fatto valere la sua legge con Gianmarco Gabbianelli ad aprire e chiudere i conti con una doppietta, in mezzo le reti di Simone Tonelli e Simone Greselin e anche la marcatura degli ospiti con Leonardo Longo, del tutto inutile.

Se invece volessimo trovare l’ultima vittoria del Forlì dovremmo tornare al dicembre 2013, ma ancora più indietro per un successo al Romeo Neri: infatti in questo caso si torna fino al settembre 2002, sono passati 23 anni da un 1-0 forlivese in trasferta nella quarta giornata del girone B di Serie C2. Abbiamo già descritto lo scenario del tutto particolare per la squadra di casa, ma speriamo che comunque possa esserci sostanza nella partita odierna: lasciamo che sia il campo a parlare, con la diretta Rimini Forlì che finalmente ci può fare compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE RIMINI FORLÌ

Potrete seguire la diretta tv di Rimini Forlì sui canali della televisione satellitare, mentre per la diretta streaming video della partita dovrete affidarvi a Now Tv.

PADRONI DI CASA NEI GUAI!

La diretta Rimini Forlì rappresenta un derby romagnolo che alle ore 20:30 di venerdì 19 settembre 2025 si gioca al Romeo Neri nella quinta giornata del girone B di Serie C 2025-2026: una partita, come le altre del Rimini che seguiranno, i cui valori in campo potrebbero essere relativi per dirla così.

Infatti questa società ha ricevuto la mazzata di 11 punti di penalizzazione, e altri ne potrebbero arrivare; sul campo ha ottenuto un pareggio a fronte di tre sconfitte, ma sarà già positivo (o forse no?) se il Rimini riuscirà a completare il suo campionato, perché a oggi il rischio concreto è davvero quello dell’esclusione in corso d’opera.

Anche per questo i punti che eventualmente il Forlì raccoglierà oggi potrebbero rivelarsi inutili ai fini della classifica, ma questo lo scopriremo strada facendo; intanto la neopromossa ha già raccolto due vittorie di prestigio, ma altre due partite le ha perse.

Sulla carta la diretta Rimini Forlì potrebbe presentare un derby comunque combattuto perché i padroni di casa hanno sempre tirato fuori il giusto orgoglio, ma vedremo se sarà così; nel frattempo diamo un rapido sguardo a quelle che possono essere le due squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI FORLÌ

Per la diretta Rimini Forlì abbiamo un 3-5-2 da parte di Filippo D’Alessio, che manda in campo una difesa composta da Lepri, Bellodi e Fabbri a protezione del portiere Leonardo Vitali, con due esterni di centrocampo che possono essere Boli a destra e Longobardi a sinistra e una zona di mezzo nella quale De Vitis può trovare spazio insieme a Andrea Gemello e Asmussen o Marco Piccoli, in attacco invece ci sono le opzioni Rubino e Frati per dare maggiore movimento alla linea o in alternativa Feliziani, da capire se almeno uno tra Capac e D’Agostini scalerà in panchina.

Nel Forlì di Alessandro Miramari agiscono Manetti e Cavallini come terzini, in difesa si può rivedere Mirko Elia in compagnia di Lorenzo Saporetti con Martelli come portiere, a centrocampo Ripani è una soluzione per prendere il posto di Menarini davanti alla difesa mentre Macrì e Farinelli possono restare titolari per giocare come mezzali, infine eccoci a un tridente con Manuzzi che sfida Petrelli per la maglia di centravanti, sulle fasce laterali potremmo rivedere Simone Saporetti sulla destra e Coveri che parte dalla sinistra, con Giovannini che però non parte battuto.

QUOTE E PRONOSTICO RIMINI FORLÌ

Le quote che accompagnano la diretta Rimini Forlì sono anche quelle della Snai, secondo le quali il vantaggio degli ospiti è netto: valore pari a 1,63 volte la vostra giocata sul segno 2, mentre l’affermazione del Rimini che viene regolata dal segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 6,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, ecco infine il segno X a identificare l’opzione del pareggio con una quota equivalente a 3.65 volte la posta in palio.