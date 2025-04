DIRETTA RIMINI GIANA ERMINIO (RISULTATO 0-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Inizia il ritorno della sfida tra Rimini e Giana Erminio. Gli ospiti si fanno subito vedere in avanti con il tentativo da parte di Alborghetti. La conclusione del calciatore bianco azzurro è decisamente da dimenticare: troppo debole.

Spinge anche il Rimini con il tentativo di Longobardi che però si spegne soltanto all’esterno della rete. In questi primi 20 minuti due squadre che si stanno studiando, senza concedere troppo occasioni all’avversario. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Vis Pesaro Rimini (risultato finale 1-2), tre punti pesanti per i Playoff (Serie C, 5 aprile 2025)

DIRETTA RIMINI GIANA ERMINIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Rimini Giana Erminio ci dirà chi sarà il vincitore della Coppa Italia di Serie C nell’edizione 2024-2025, con ovviamente un vantaggio per i romagnoli che giocheranno il ritorno in casa dopo avere già vinto per 0-1 all’andata in trasferta. Per l’Emilia Romagna sarebbe appena il terzo trionfo nella manifestazione dopo quello della Spal nel 1999 e del Cesena nel 2004, in ogni caso avremo un nome nuovo nell’albo d’oro della Coppa Italia Serie C perché Rimini e Giana Erminio non vantano precedenti, anche se Gorgonzola è molto vicina a Monza e proprio i brianzoli spiccano in testa grazie a ben quattro trofei vinti nel 1974, 1975, 1988 e 1991.

Giana Erminio Trento (risultato finale 2-0): vince la Giana! (Serie C, 5 aprile 2025)

Quanto invece al testa a testa fra le due squadre, la vittoria del Rimini nel match d’andata di due settimane fa ha spezzato un perfetto equilibrio che era frutto del doppio pareggio (2-2 in Lombardia e 0-0 in Romagna) della stagione 2018-2019, l’unico nel quale la diretta Rimini Giana Erminio si è disputata in campionato. In ogni caso si scriverà una pagina di storia, ma chi farà festa questa sera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA RIMINI GIANA ERMINIO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Rimini Giana Erminio, allora potrete farlo in chiaro grazie a Rai Sport. Ciò significa che anche la diretta streaming potrà tranquillamente esser vista gratis su Rai Play.

Diretta/ Lecco Giana Erminio (risultato finale 1-0): decisivo Sipos nel posticipo (31 marzo 2025)

RIMINI GIANA ERMINIO, ULTIMO ATTO!

Appuntamento con la storia: la diretta Rimini Giana Erminio decreterà la squadra che solleverà al cielo la Coppa Italia Serie C. Il match andrà in scena martedì 8 aprile alle ore 20:30 allo stadio Romeo Neri dunque in casa dei biancorossi.

Il match d’andata è terminata 1-0 per i romagnoli in quel di Gorgonzola all’andata, un vantaggio che può sembrare minimo ma che in realtà potrebbe essere decisivo, anche considerando l’eventualità dei tempi supplementari.

Infatti, se dovesse terminare in parità dunque con una vittoria con un goal di scarto della Giana Erminio, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Oltre alla gloria eterna di un trofeo prestigioso, chi vincerà accederà direttamente al Primo Turno della Fase Play Off Nazionale.

LE PROBABILI FORMAZIONI RIMINI GIANA ERMINIO

Il Rimini giocherà con il 3-5-2. Vitali in porta, difeso da Megelaitis, Gorelli e Lepri. A centrocampo spazio a Cinquegrano, Garetto, Langella, Fiorini e Longobardi mentre la coppia d’attacco scelta da Buscè sarà Parigi-Cioffi.

Risposta della Giana Erminio con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali ci sarà Mangiapoco, protetto dal terzetto Alborghetti, Ferri e Scaringi. Agiranno da esterni Previtali e De Maria con Nichetti, Marotta e Pinto in mediana. In avanti Lamesta e Stuckler.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE RIMINI GIANA ERMINIO

La squadra favorita a vincere questa partita è il Rimini a 2.05 contro i 3.50 della Giana Erminio con il pareggio a 2.90. L’Over 2.5 è poco quotato dato che è un finale di ritorno dunque si trova a 3 mentre l’Under è a 1.36.