Diretta Rimini Gubbio/ Streaming video e tv: ci si gioca la salvezza (Serie C)

Rimini Gubbio, che sarà diretta dal signor Sajmir Kumara, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 25 settembre ed è una . L’incontro tra le due squadre si disputerà allo stadio Romeo Neri ed è valevole per la sesta giornata giornata del campionato di Serie C 2019-2020, nel girone B. Il match vede uno scontro tra due squadre ad oggi situate nella parte medio-bassa della classifica. Il Rimini, a quota 5 punti, ha come obiettivo la salvezza dopo scampata retrocessione dello scorso anno. Fresca di sconfitta contro il Carpi, la squadra romagnola cerca un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Inizio di campionato tutt’altro che esaltante per il Gubbio, con 3 punti e ancora a secco di vittorie. Mister Guidi chiede una reazione ai suoi, dopo la dura la batosta contro il Vicenza (3-0).

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Gubbio non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI GUBBIO

La squadra di casa dovrebbe variare l’undici visto in campo contro il Carpi. Il Rimini, dopo il KO esterno e qualche problema a livello tattico, cerca di riscattarsi. Mister Cioffi vuole punti utili per la salvezza e decide di fare a meno degli under e puntare su giocatori di maggiore esperienza. Da tenere d’occhio Van Ransbeek, autore di un’ottima prestazione nell’ultima partita, ed il promettente Silvestro, classe ’98, che ha personalità da vendere e tanta corsa. Gli umbri cercano riscatto dopo un’annata iniziata in salita. Nonostante i risultati a sfavore, il Gubbio sembra giocare con personalità, specie a centrocampo. Troppe, invece, le lacune e le sottigliezze commesse in fase difensiva. Da rivedere la concentrazione, influenzata da momenti di totale black-out. Fino ad oggi buono l’apporto alle partite dimostrato da Latki, diciannovenne in prestito dalla Fiorentina, e Cesaretti, attaccante d’esperienza e di sostanza.

Il Rimini schiera un 3-5-2 molto offensivo, con lo scopo di creare situazioni interessanti là davanti. Mister Cioffi non ha mai nascosto il suo stile di gioco, poco attendista e improntato sull’attacco. La squadra di casa deve fare a meno del giovane Variola, infortunato al crociato anteriore e certezza in fase difensiva. Oltre a questa eccezione, tutta la squadra si è allenata regolarmente ed è a disposizione del mister. Il Gubbio risponde con 4-3-3 che cerca conferme e punti importanti. I giocatori di Guidi hanno corsa e preparazione sufficiente, ma sembrano spesso calare a livello mentale. In questi giorni il Mister cercherà di insistere sull’aspetto psicologico e la tenuta dei suoi ragazzi. La squadra è costretta a rinunciare a Cenciarelli, out per infortunio. Qualche possibile cambio a centrocampo, da confermare nella giornata di oggi.

QUOTE E PRONOSTICO

Uno sguardo alle quote dell’agenzia di scommesse Snai per Rimini Gubbio: partita che dovrebbe essere piuttosto equilibrata, secondo le attuali quotazioni. La vittoria del Rimini è data a 2.50, quella del Gubbio a 2.85. Il risultato meno probabile il pareggio, a 3.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA