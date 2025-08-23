Diretta Rimini Gubbio, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Romeo Neri per la prima giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA RIMINI GUBBIO, IMPEGNO SERALE NEL GIRONE B

L’inizio della diretta Rimini Gubbio è fissato per sabato 23 agosto 2025 alle ore 21:00. Presso lo Stadio Romeo Neri tutte e due le compagini impegnate quest’oggi sono desiderose di riscattarsi immediatamente dopo la prematura eliminazione subita nella Coppa Italia 2025/2026 durante i primi impegni ufficiali dei giorni scorsi.

Dite/ Pescara Rimini (risultato live 0-0) streaming video tv: squadre in campo! (oggi 10 agosto 2025)

I padroni di casa non sono infatti riusciti ad imporsi in trasferta contro il Pescara, subendo la rete decisiva di Valzania poco prima dell’intervallo. Inutili gli sforzi dei biancorossi che hanno così già detto addio alla competizione per questa nuova annata calcistica addirittura nel primissimo turno, ovvero nei trentaquattresimi di finale.

Video Rimini Vis Pesaro (3-4)/ Gol e highlights: Tavernaro per i quarti! (Playoff Serie C, 14 maggio 2025)

Gli emiliani hanno però ancora l’opportunità di vivere un’altra avventura oltre a quella prevista con il campionato dato che la loro sconfitta li ha portati ad accedere alla Coppa Italia di categoria. A partire dal secondo turno di questa competizione, da disputare contro il Ravenna avranno modo di andare a caccia della vittoria finale e di bissare il successo dello scorso anno.

Discorso praticamente identico pure per il Gubbio. Gli ospiti di giornata sono stati beffati in trasferta dal Latina nei trentaduesimi di finale subendo a loro volta una rete intorno al 40′. Le buone intenzioni mostrate nel corso del secondo tempo non sono state poi sufficienti per rimontare il gol segnato da Pannitteri e dunque niente sedicesimi di finale contro il Perugia.

DIRETTA/ Rimini Vis Pesaro (risultato finale 3-4): inutile il rigore di Parigi! (Serie C, 14 maggio 2025)

DIRETTA RIMINI GUBBIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Rimini Gubbio sarà trasmessa in televisione sul canale Sky Sport 256. Serve dunque essere in possesso di un regolare abbonamento al pacchetto sportivo offerto da Sky per poterla vedere senza andare al Vanni Sanna. In streaming sarà invece disponibile selezionando la partita sull’applicazione di Sky Go.

DIRETTA RIMINI GUBBIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo adesso a ipotizzare le possibili scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della diretta Rimini Gubbio in programma quest’oggi. Il 4-4-1-1 con Bagli tra i pali, Bellodi, De Vitis, Lepri e Fabbri in difesa, Longobardi, Piccoli, Fiorini e Falbo, Garetto a supporto del centravanti Parigi dovrebbe essere il tipo di schieramento selezionato da mister Filippo D’Alesio per i padroni di casa. Il modulo 3-5-2 con Bagnolini, Di Bitonto, Bruscagin e Fazzi, Zallu, Niang, Rosaia, Costa e Tentardini, Di Massimo e Spina come coppia d’attacco sarà quasi sicuramente l’undici iniziale per cui opterà invece mister Domenico Di Carlo dovendo impostare i rossoblu.

DIRETTA RIMINI GUBBIO, LE QUOTE

I tre punti in palio quest’oggi per la diretta Rimini Gubbio potrebbero essere conquistati più facilmente dai padroni di casa rispetto agli ospiti se si guardano le quote fornite dai bookmakers alla vigilia del match. Stando per esempio a Betsson ed a Netwin infatti, il segno 1 è quotato a 2.25 mentre il 2 e quindi la vittoria dei rossoblu è invece pagata a 3.40. Il secondo risultato più probabile è invece il pareggio con il segno x fissato appunto a 2.85 da entrambe le agenzie di scommesse.