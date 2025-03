DIRETTA RIMINI GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca davvero poco al fischio di inizio e poi potremmo commentare in vostra compagnia la diretta di Rimini Gubbio, prima di farlo però come di consueto, andiamo a vedere cosa ci dicono i numeri e le statistiche che la nostra redazione ha sapientemente raccolto per questa occasione. Iniziamo dal Rimini, la squadra che fa più possesso palla della Serie C di questo girone: 52% di possesso palla e una grande dote offensiva con 1,8 reti fatte nelle ultime cinque partite partite. La squadra però nello stesso arco preso in esame ha anche subito 1,2 gol, quasi due decimi in più rispetto alla media stagionale.

Il Gubbio invece gioca un calcio che potremmo definire classico nel senso italiano del termine. Abbiamo infatti un blocco basso a 22 metri dalla porta e circa 45 cross progressivi per partita. Il che significa che la squadra punta molto sul contropiede per cercare di sbloccare il match. Il Rimini riuscirà ad invertire la rotta? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Rimini Gubbio, dove avremo a che fare con il commento live di questa sfida, finalmente si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Rimini Gubbio, dove seguire la partita in streaming video e tv

La diretta Rimini Gubbio dello Stadio Romeo Neri sarà visibile sul canale Sky Sport Calcio o collegarsi alle piattaforme di diretta streaming video grazie a SkyGo o NowTv.

Umbri in trasferta in Romagna

La diretta Rimini Gubbio andrà in scena alle 15.00: a sfidarsi saranno due squadre che hanno avuto parecchi alti e bassi durante la stagione ma che hanno lo stesso obiettivo ovvero raggiungere i playoff promozione a fine anno, i padroni di casa ad oggi sarebbero qualificati occupando il 9° posto con 43 punti, arrivano poi dalla convincente vittoria 1-3 in casa del Legnago Salus.

Gli ospiti invece sono fuori dalla zona playoff ma non di molti punti e quindi possono ancora sperare di rientrarci, ora sono all’11° posto con 38 punti e si presentano alla partita dopo il pareggio 1-1 con il Vis Pesaro.

Formazioni Rimini Gubbio, probabili ventidue in campo

Per la diretta Rimini Gubbio i padroni di casa scenderanno in campo con il 3-5-2 di mister Antonio Busce con Vitali tra i pali, Megelaitis, Gorelli e Bellodi i tre difensori centrali, Cinquegrano e Longobardi esterni con Conti, Langella e Lombardi a completare il centrocampo, Gagliano e Leonardi come coppia d’attacco. Gli ospiti dovrebbero proporre il 4-1-4-1 del tecnico Gaetano Fontana con Venturi in porta, allu e Corsinelli gli esterni bassi con Stramaccioni e Rocchi difensori centrali a completare la linea, Rosaia in mediana, Spina e D’Ursi sulle fasce, Faggi e Iaccarino in mezzo al campo alle spalle di Tommasini unica punta.

Pronostico Rimini Gubbio, quote e possibile esito finale

La diretta Rimini Gubbio è una sfida dalla difficile lettura e che fino all’ultimo potrebbe non avere una squadra sicura di portarsi a casa i 3 punti dopo i 90 minuti visto che a scontrarsi sono due squadre ben allenate e i cui stili di gioco si incastrano perfettamente l’uno con l’altro, se una delle due squadre dovesse essere vista come favorita sarebbe quella di casa visto il miglior posizionamento in classifica sintomo di un’annata più consistente nei risultati.

Stando ai pronostici di bet365, il risultato più probabile è la vittoria del Rimini con una quota pari a 2.30, il pareggio invece è quotato a 2.90 mentre la vittoria del Gubbio ha la quota più alta si 3.10.