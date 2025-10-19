Diretta Rimini Juventus U23 streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 19 ottobre 2025

DIRETTA RIMINI JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alle statistiche della diretta di Rimini Juventus U23, cercando di capire attraverso questi dati quali saranno i trend delle due squadre. In questo modo avremo anche un’idea più chiara su chi sarà la favorita per i tre punti. Il Rimini punta su ritmo e aggressività: 10,9 km percorsi per giocatore, 13 recuperi offensivi a partita e il 52% dei gol segnati da azioni nate entro 8 secondi dal recupero palla. La Juventus U23 risponde con qualità e ordine: 61% di possesso medio, 2,0 xG e 1,7 xA a gara, con il 43% delle occasioni create centralmente.

DIRETTA/ Perugia Rimini (risultato finale 0-1): la decide Lepri (Serie C, 11 ottobre 2025)

È anche la squadra con più passaggi completati nel terzo offensivo (in media 154 a gara). Il Rimini segna spesso nei primi minuti (35% delle reti entro il 20’), ma la Juve cresce nel finale (46% dei gol dopo il 70’). Dal punto di vista disciplinare, equilibrio: 2,6 ammonizioni per il Rimini, 2,1 per la Juve, ma più falli tattici romagnoli (16,3 contro 11,8). ci sarà da divertirsi non c’è altro da aggiungere, e potrete farlo in nostra compagnia con il commento live che comincerà proprio dopo questo aggiornamento, si comincia con la diretta di Rimini Juventus U23! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Juventus U23 Ravenna (risultato finale 1-3): tre punti ai romagnoli (oggi 5 ottobre 2025)

RIMINI JUVENTUS U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come sappiamo, sarà Sky Sport ad offrire ai suoi abbonati la diretta Rimini Juventus U23 in tv, anche tramite i servizi collegati per la classica diretta streaming video.

RIMINI JUVENTUS U23: TRASFERTA ROMAGNOLA PER I BIANCONERI

Ci sarà tanto in palio oggi pomeriggio, domenica 19 ottobre 2025, perché allo Stadio Romeo Neri avremo la diretta Rimini Juventus U23 con inizio alle ore 14.30 per la decima giornata del girone B nel campionato di Serie C, partita che al popolo bianconero inevitabilmente ricorderà il debutto in Serie B nel 2006.

Ricordi dolci per il Rimini, che invece adesso deve fare i conti con 12 punti di penalizzazione che logicamente costringono i romagnoli ad avere la salvezza come obiettivo stagionale nonostante il rendimento sul campo sia almeno discreto, con tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte pur in una situazione molto difficile anche mentalmente. Il Rimini comunque non molla e arriva anzi da una bella vittoria a Perugia otto giorni fa.

Video Rimini Arezzo (0-1)/ Gol e highlights: Varela si riprende la vetta! (Serie C, 3 ottobre 2025)

Per la Juventus Next Gen invece l’ultimo riferimento sul campo è di due settimane fa, considerando il rinvio della partita contro il Campobasso. La seconda squadra bianconera aveva perso per 2-4 contro il Ravenna in casa, sancendo che la lotta per la promozione è un obiettivo troppo ambizioso per la Juventus U23, che però naturalmente lotterà per la posizione migliore possibile in zona playoff.

Sul campo le differenze non sarebbero così nette, la classifica però fatalmente impone pensieri differenti alle due squadre che oggi pomeriggio saranno protagoniste della diretta Rimini Juventus U23. Per gli osservatori neutrali non è un male, la partita di oggi potrebbe essere ancora più avvincente…

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI JUVENTUS U23

Filippo D’Alesio nelle probabili formazioni per la diretta Rimini Juventus U23 dovrebbe in linea di massima confermare il modulo 3-5-2 con Longobardi, Bassoli e Lepri nella difesa a tre davanti al portiere Vitali. In cabina di regia ecco Leoncini, coadiuvato dalle mezzali De Vitis e Piccoli, mentre gli esterni potrebbero essere Moray a destra e Falasco a sinistra, infine nella coppia d’attacco del Rimini possiamo indicare come favoriti Capac e D’Agostini.

Il modulo potrebbe essere lo stesso anche per Massimo Brambilla e la sua Juventus U23. In attacco il tandem con Guerra e Deme, sulle fasce i due esterni Turco e Puczka, mentre nel cuore della mediana bianconera potrebbero trovare posto Owusu, Cudrig e Faticanti; infine la difesa a tre dei giovani della Juventus dovrebbe prevedere Turicchia, Brugarello e Scaglia davanti al portiere Mangiapoco.

PRONOSTICO E QUOTE

Attenzione infine al pronostico sulla diretta Rimini Juventus U23, che si annuncia molto equilibrato secondo le quote Snai, dal momento che sia una vittoria romagnola sia il pareggio varrebbero 2,90 volte la posta, mentre un successo bianconero sarebbe leggermente favorito, con il segno 2 a 2,30.