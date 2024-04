Diretta/ Rimini Olbia (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia (Serie C, oggi 3 aprile 2024)

DIRETTA RIMINI OLBIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente possiamo concentrarci sulla diretta di Rimini Olbia. Si tratta di una partita davvero intrigante e interessante: il Rimini nel girone di ritorno ha alternato vittorie anche squillanti, come quelle esterne di Recanati e Ancona o il 3-1 al Pontedera (questi sono tre successi consecutivi a febbraio) ma anche cadute a volte rovinose, si pensi per esempio al ko interno contro il Sestri Levante. È una squadra che ultimamente ha pareggiato poco; lo ha fatto però tre volte in serie tra gennaio e febbraio contro Juventus U23, Pineto e Perugia, così come in cinque occasioni nelle prime 14 giornate, a tale proposito va detto che tra fine ottobre e inizio dicembre il Rimini non ha perso per 9 turni, vincendo cinque volte.

Purtroppo il passo dell’Olbia è ben diverso, come ci dimostra la classifica nel girone B di Serie C: gli isolani si sono persi per strada dopo aver vinto le prime due partite della stagione, alla 10^ giornata avevano già quattro successi e due pareggi ma da quel momento, a fine ottobre, hanno infilato la bellezza di dodici gare senza vittorie, con un pessimo score di sette sconfitte consecutive nelle quali non hanno mai segnato. Serie spezzata con un 1-0 all’Arezzo, troppo tardi però per risollevarsi; adesso affidiamoci al campo per scoprire quello che succederà sul terreno di gioco del Romeo Neri, finalmente è arrivato il momento di assistere alla diretta di Rimini Olbia! (agg. di Claudio Franceschini)

RIMINI OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Olbia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Rimini Olbia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

DIRETTA RIMINI OLBIA: TANTI I PRECEDENTI. CHI SONO I FAVORITI?

Ci avviciniamo alla diretta di Rimini Olbia parlando dei precedenti di questa partita. In generale non sono pochi, ma negli ultimi anni questa partita ha solo tre incroci: sono quelli riferiti alle ultime due stagioni naturalmente, con una vittoria dei romagnoli (qui al Romeo Neri) e due pareggi nelle sfide del Bruno Nespoli. Il 3-0 con cui il Rimini ha battuto l’Olbia nel settembre 2022 era stato sancito dai gol di Claudio Santini (doppietta con la prima rete su rigore) e Michele Vano; poi le due sfide in Sardegna sono terminate rispettivamente 1-1 e 0-0, ma il dato ancora più curioso è quello relativo all’imbattibilità romagnola in questo match.

L’Olbia infatti ha mancato il successo contro l’avversario di oggi 12 partite, e di queste ne ha perse sette; solo due volte nella storia gli isolani hanno battuto il Rimini, per trovare questi successi dobbiamo tornare all’aprile 1970 e all’ottobre dell’anno successivo. Entrambe le affermazioni, con i risultati di 2-1 e 1-0, sono arrivate in casa: l’Olbia dunque non ha mai espugnato il Romeo Neri, per come stanno le cose nel girone B di Serie C sembra che nemmeno oggi possa esserci questa occasione ma staremo a vedere, perché le sorprese possono sempre essere dietro l’angolo… (agg. di Claudio Franceschini)

RIMINI OLBIA: ROMAGNOLI FAVORITI!

Rimini Olbia, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 3 aprile 2024, sarà il recupero della partita che era valida per la trentatreesima giornata del girone B di Serie C. L’attesa è grande per questa diretta di Rimini Olbia, dal momento che la posta in palio è fondamentale per la classifica di entrambe le formazioni. I padroni di casa romagnoli arrivano da una dolorosa sconfitta contro il fanalino di coda Fermana, con 41 punti il Rimini può sicuramente ancora puntare ai playoff ma deve pure guardarsi alle spalle, per cui se si vogliono evitare guai è “obbligatorio” vincere in un turno sulla carta favorevole.

Dall’altra parte l’Olbia arriva dalla sconfitta casalinga contro il Sestri Levante ed è stata agganciata all’ultimo posto proprio dalla Fermana, quindi con appena 25 punti all’attivo la posizione dei sardi è evidentemente delicatissima e richiede una svolta immediata per cercare quanto meno di evitare l’ultimo posto che significherebbe la retrocessione immediata. La posta in palio è altissima, per questo motivo, siamo tutti curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Rimini Olbia…

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI OLBIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Rimini Olbia. Emanuele Troise potrebbe schierare i padroni di casa romagnoli secondo il modulo 4-2-3-1. I titolari potrebbero essere Colombi in porta; davanti a lui, i quattro difensori Tofanari, Lepri, Gigli e Quacquarelli; in mediana la coppia formata da Sala e Langella; sulla trequarti da destra a sinistra Lamesta, Delcarro e Malagrida, a supporto del centravanti del Rimini che potrebbe invece essere Morra.

Per gli ospiti dell’Olbia spicca la squalifica di Dossena, di conseguenza mister Marco Gaburro potrebbe schierare i suoi uomini secondo il modulo 3-5-2 e con questi possibili undici titolari: Palomba, Bellodi e Motolese nella difesa a tre davanti al portiere Rinaldi; folto centrocampo a cinque nel quale da destra a sinistra potrebbero trovare spazio Zallu, La Rosa, Guidotti, Biancu e Montebugnoli; infine il tandem d’attacco dell’Olbia potrebbe vedere titolari Ragatzu e Nanni.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Rimini Olbia, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per il recupero nel girone B del campionato di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra romagnola vi farebbe guadagnare 1,60 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,55 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione isolana, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 5,25 volte la somma messa sul piatto.











