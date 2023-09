DIRETTA/ Rimini Perugia (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via! (Serie C, 23 settembre 2023)

DIRETTA RIMINI PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La sfida che vede di fronte Rimini Perugia è decisamente una delle più interessanti di questa giornata. Da una parte il Rimini per ritornare a realizzare punti dopo diversi passi falsi, dall’altra il Perugia che vuole iniziare la sua scalata verso le prime posizioni. Guardando i precedenti tra le due formazioni, se ne notano solamente due, nessuno di questi valevoli per il campionato. La prima volta che le due formazioni si sono trovate contro, è stata durante la sfida valevole per la Coppa Italia dove il Rimini riuscì ad avere la meglio imponendosi nel calcio di agosto con il risultato di 1-0.

Video/ Pineto Rimini (1-0) gol e highlights: Volpicelli decide la sfida nel finale (19 settembre 2023)

Le due formazioni poi non si sono più affrontate se non nel 2022, a distanza di 18 anni dall’ultima volta. Era una sfida amichevole giocata nel mese di luglio alle ore 18:00. Il Perugia ebbe la meglio grazie alle reti, una per tempo, di Melchiorri e Iannoni. Oggi si affrontano per la prima volta in una sfida valevole per un campionato nazionale. (Marco Genduso)

Video/ Perugia Pontedera (1-1) gol e highlights: un punto amaro per entrambe (19 settembre 2023)

DIRETTA TV RIMINI PERUGIA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Perugia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Rimini Perugia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ROMAGNOLI IN CERCA DI PUNTI

La diretta Rimini Perugia, in programma sabato 23 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Romeo Neri” di Rimini, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone B. Di fronte due squadre che vogliono i tre punti per dare una sterzata decisa a questo inizio di stagione: i romagnoli, infatti, hanno ottenuto una vittoria rocambolesca contro la Juventus Under 23 ma anche tre sconfitte; gli umbri, invece, sono ancora imbattuti ma sei punti in quattro gare sono pochi per una candidata alla vittoria finale del campionato.

DIRETTA/ Perugia Pontedera (risultato finale 1-1): Matos la pareggia (Serie C, 19 settembre 2023)

RIMINI PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Rimini Perugia, sfida in programma allo stadio “Romeo Neri” di Rimini. In casa romagnola mister Diego Raimondi dovrà fare a meno dello squalificato Semeraro mentre è in dubbio la presenza in difesa di Gigli, uscito malconcio dal match in casa del Pineto. Davanti uno tra Morra e Bouabre sarà il riferimento offensivo. Per gli umbri di mister Francesco Baldini, invece, spazio al 4-3-3 con il tridente formato da Ricci, Vazquez e Matos.

RIMINI PERUGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Rimini Perugia danno per favorita la squadra umbra con il segno 2 proposto a 2.35. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei biancorossi è dato a 2.85 mentre il pareggio si gioca a 3.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA