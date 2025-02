DIRETTA RIMINI PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Passiamo all’angolo delle statistiche anche per la diretta di Rimini Perugia, uno dei match più importanti a livello statistico che questa Serie C ci offre questa giornata. Cerchiamo di capire come sempre i trend che le due squadre portano sul rettangolo verde e anche chi potrebbe avere il favore del pronostico dalla propria parte. Iniziamo ovviamente dal Rimini visto che è la padrona di casa di questa volta, la squadra punta molto sul fraseggio e infatti abbiamo quasi 400 passaggi riusciti in media a partita, questo permette di avere anche un bell’attacco che si pone come terzo in classifica di questo girone di Serie C.

Il Perugia invece è una compagine che si posiziona con una difesa bassa e poi cerca di capire come muoversi in contropiede come mostra sia il dato sulla distanza media dalla porta di circa 21 metri e anche il numeri passaggi realizzati una volta recuperato il pallone che sono all’incirca 15. Adesso però è il momento di è passare al calcio giocato con il commento live della diretta di Rimini Perugia. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Rimini Perugia streaming video e tv, come vedere la partita

Per seguire la diretta Rimini Perugia delle 17.30 gli interessati dovranno sintonizzarsi ai canali Sky Sport Calcio o Sky Sport, o collegarsi alle piattaforme di streaming video SkyGo o NowTv..

Presentazione delle squadre

La diretta Rimini Perugia sarà valida per la venticinquesima giornata del girone B di Serie C e mette in scena la sfida tra due squadre che stanno lottando per far parte dei playoff a fine stagione e potersi giocare la promozione in Serie B, i padroni di casa sono già a buon punto e con 30 punti occupano il nono posto, gli ospiti invece devono ancora recuperare un solo punto rispetto al decimo posto e con 28 punti sono dodicesimi in classifica. Il Rimini si presenta alla sfida dopo un pareggio per 0-0 trovato contro il Milan Futuro in trasferta, anche per il Perugia poi la scorsa giornata ha portato solo un punto dopo lo 0-0 finale contro il Pescara

Rimini Perugia, le probabili formazioni

Per la difficile diretta Rimini Perugia dello Stadio Romeo Neri i padroni di casa dovrebbero scendere in campo confermando il 3-5-2 di mister Antonio Busce con Colombi in porta, Bellodi, De Vitis e Lepri i tre difensori centrali, Longobardi e Cinquegrano sugli esterni con Fiorini, Langella e Garetto a completare il centrocampo, coppia d’attacco formata da Parigi e Gagliano. Anche gli ospiti dovrebbero confermare le scelte fatte ed essere schierati da Lamberto Zauli con un 4-2-3-1 con Gemello tra i pali, Giraudo e Mezzoni gli esterni bassi, Angella e Amoran i difensori centrali, Giunti e Broh in mediana, Ryder e Cisco sulle fasce, Di Maggio sulla trequarti in supporto di Montevago unica punta.

Quote Rimini Perugia, il pronostico finale

La diretta Rimini Perugia è una gara equilibrata con due ottime squadre che però in questa stagione hanno avuto qualche alto e basso di troppo, alla fine dei 90 minuti ci si aspetta di aver assistito ad una partita divertente con tante occasioni da gol e ribaltamenti di fronte. Entrambe le squadre cercheranno di portarsi a casa la vittoria per consolidare il proprio posto nei playoff o per entrare nelle prime 10 e quindi averne accesso, ma nonostante ciò il risultato che con più probabilità potrebbe essere quello finale è il pareggio con entrambe le squadre che portano a casa 1 punto che gli consente di rimanere aggrappati ai propri obiettivi e non perdere lo slancio dato dall’ultimo periodo di risultati. Differenze davvero minime fra i tre segni secondo Snai, leggermente favorito potrebbe essere il Perugia con il segno 2 proposto a 2,50.