DIRETTA/ Rimini Pescara video streaming tv: la storia “vota” per gli abruzzesi (Serie C, 15 marzo 2024)

DIRETTA RIMINI PESCARA, TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Rimini Pescara e un’occhiata ai testa a testa ci aiuterà quantomeno ad entrare in clima partita per questo anticipo del venerdì di Serie C. Le squadre si sono affrontate 16 volte con un predominio pescarese composto da 7 vittorie contro le 3 del Rimini e i restanti 6 match terminati in pareggio. Un dato curioso è relativo ai gol dato che nonostante quattro vittorie in più, il Pescara ha solamente una rete di vantaggio rispetto al Rimini ovvero 20 a 19.

L’ultimo precedente ha visto un gol e un punto per parte: 1-1 con gol nel primo tempo di Milani e Morra. Le due compagini si sono affrontate anche in Coppa Italia nel lontano 2004, match del Girone 6 disputato in casa del Pescara che terminò con un rocambolesco 3-3. La vittoria più ampia invece è stata il 5-0 del Rimini del 2006, un rotondo 5-0 in trasferta. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RIMINI PESCARA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Rimini Pescara sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Rimini Pescara sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

MOMENTI NO

La diretta Rimini Pescara, in programma venerdì 15 marzo alle ore 20:45, racconta della 32esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa sono in un periodo a dir poco nero della propria stagione. Quattro infatti le sconfitte consecutive, una striscia ancora aperta che fin qui ha visto i ko con Catania, Lucchese, Sestri Levante e Spal.

Il Pescara se la vive meglio, ma comunque non può essere certamente soddisfatto dei propri risultati. Nelle ultime cinque sfide è arrivata solo una vittoria, l’1-0 interno con la Lucchese. Per il resto, sconfitte contro Vis Pesaro, Torres e Recanatese per un totale di 11 gol subiti più il pareggio per 2-2 in casa contro la Carrarese.

RIMINI PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Rimini Pescara vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Colombi, difesa quattro con Tofanari, Gorelli, Gigli e Quacquarelli. A centrocampo spazio a Sala e Langella con Lamesta, Delcarro e Malagrida dietro a Morra.

Replica il Pescara con il modulo 3-4-3. Tra i pali Plizzari, retroguardia composta da Pellacani, Brosco e Di Pasquale. Agiranno larghi Pierno e Milani con Aloi e Squizzato nella zona nevralgica del campo. Il tridente offensivo sarà Merola, Accornero e Cangiano.

RIMINI PESCARA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Rimini Pescara favorita la squadra ospite a 2.40. Secondo Goldbet, l’1 è a 2.65 mentre la X a 3.25.

L’Over 2.5 è dato a 1.77 mentre l’Under è più alto, a 1.91. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.61 e 2.15.











