DIRETTA/ Rimini Pineto (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (28 gennaio 2024)

DIRETTA RIMINI PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Rimini Pineto presenta due squadre che al momento si trovano in classifica rispettivamente al un undicesimo e decimo posto. Una sfida molto equilibrata tra due formazioni divise da una posizione e da un solo punto. Partendo dai padroni di casa, sono 27 i punti raccolti fino a questo momento con 25 gol fatti e 31 subiti. In settimana la formazione di casa ha affrontato e battuto il Catania con il risultato di 1-0.

Tornando al campionato questa è la sfida tra bomber. Da una parte scende in campo Claudio Morra, autore di ben 10 reti, mentre dall’altra, con gli stessi gol, Emilio Volpicelli, del Pineto. I due attaccanti sono chiamati a regalare gioie ai tifosi delle due squadre al fine di regalare punti utili verso la rincorsa ai play off. La formazione neopromossa dal campetto di serie D sta stupendo tutti con 28 punti raccolti in 22 giornate con 22 gol fatti e 21 subiti. (Marco Genduso)

RIMINI PINETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Rimini Pineto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Rimini Pineto e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RIMINI PINETO: PER SCALARE LA CLASSIFICA!

Rimini Pineto, in diretta domenica 28 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Dopo la vittoria contro la capolista Torres e il buon pareggio sul campo della Juventus U23, il Rimini cerca la conferma definitiva alle sue ambizioni di play off, cercando il sorpasso proprio ai danni del pineto in decima posizione nel girone B.

Pineto che dopo un eccellente avvio di stagione, all’esordio in un campionato professionistico, ha frenato nelle ultime settimane raccogliendo solo 3 pareggi nelle ultime 6 partite di campionato e solo un punto nelle ultime 4, perdendo in casa contro l’Ancona nell’ultimo match disputato. Una flessione che il tecnico Amaolo poteva aspettarsi ma ora agli abruzzesi sarà necessaria un’inversione di tendenza per non doversi guardare alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI PINETO

Le probabili formazioni della diretta Rimini Pineto, match che andrà in scena allo stadio Romeo Neri di Rimini. Per il Rimini, Emanuele Troise schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gigli; Megelaitis, Langella, Leoncini, Semeraro; Lamesta, Cernigoi, Malagrida. Risponderà il Pineto allenato da Daniele Amaolo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tonti, Evangelisti, Villa, Borsoi, De Santis, Ingrosso, Baggi, Terarschi, Gambale, Amadio, Chakir.

RIMINI PINETO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Rimini Pineto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Rimini con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Pineto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











