DIRETTA RIMINI PINETO (RISULTATO FINALE 1-1): TRIPLICE FISCHIO

Rimini Pineto chiudono sull’1-1 una partita dai due volti. Gli ospiti, approfittando delle seconde linee schierate dai padroni di casa — già certi dei playoff —, partono meglio e trovano il vantaggio al 20′ con Pellegrino, bravo a capitalizzare una disattenzione difensiva presentandosi a tu per tu col portiere e battendolo senza problemi. Il Rimini cresce col passare dei minuti e riesce a pareggiare prima dell’intervallo grazie a Lombardi, che dentro l’area si libera di un difensore e, con un tiro angolato ma non particolarmente potente, sorprende il portiere ospite in leggero ritardo.

Nella ripresa il Pineto ha una grande chance con Marafini, il cui tiro da fuori trova però la splendida risposta del portiere riminese con una parata in tuffo. Il match resta aperto fino alla fine, ma senza altre vere emozioni: le due squadre si dividono la posta in palio dopo una gara vivace ma senza particolare pressione. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RIMINI PINETO (RISULTATO LIVE 1-1): SPETTACOLO

L’avvio della ripresa della diretta di Rimini Pineto regala subito emozioni, pur mantenendo il risultato inchiodato sull’1-1. Sono gli ospiti a partire meglio, mostrando più aggressività e convinzione. Dopo una manovra prolungata nella metà campo avversaria, è Marafini a prendersi la responsabilità con una conclusione potente da fuori area: il suo destro, carico di effetto e precisione, sembra destinato a infilarsi nell’angolino basso. Tuttavia il portiere del Rimini si supera, tuffandosi con grande reattività e respingendo il pallone con una parata plastica che strappa applausi ai presenti.

Il Rimini, che ha scelto di schierare molte seconde linee vista la qualificazione già ottenuta ai playoff, fatica a ritrovare ordine e lucidità in questa fase. Gli ospiti, invece, approfittano della situazione per mantenere la pressione alta, guadagnando diversi calci da fermo e tentando di sfruttare l’inerzia a proprio favore. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RIMINI PINETO (RISULTATO LIVE 1-1): INTERVALLO

Termina il primo tempo della diretta di Rimini Pineto sul risultato di 1-1. Dopo essere passati in svantaggio nei primi minuti a causa della rete di Pellegrino, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva dei padroni di casa, il Rimini è riuscito a rimettere in equilibrio il match grazie a Lombardi.

L’attaccante biancorosso ha sfruttato al meglio un pallone vagante in area: si è liberato con una finta del suo marcatore e ha calciato rapidamente verso la porta. Il tiro, seppur non particolarmente potente, è stato ben angolato, cogliendo in controtempo il portiere ospite che si è tuffato in ritardo senza riuscire a deviare la sfera. Il Rimini, nonostante l’ampio turnover e il ritmo inizialmente blando, ha mostrato carattere nella parte finale della prima frazione, mentre il Pineto, partito meglio, ha progressivamente abbassato il baricentro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RIMINI PINETO (RISULTATO LIVE 0-1): SI INIZIA

I primi venti minuti in diretta di Rimini Pineto raccontano una partita condizionata dall’atteggiamento iniziale dei padroni di casa, già matematicamente qualificati ai playoff e quindi in campo con diverse seconde linee. La scelta di far riposare molti titolari si è fatta subito sentire: il Rimini è apparso poco brillante e, soprattutto, distratto nelle letture difensive.

Ne approfitta il Pineto che, al contrario, entra in campo con grande determinazione e voglia di fare risultato. Al 20′, infatti, arriva il vantaggio ospite: un errore in fase di impostazione permette a Pellegrino di trovarsi tutto solo davanti al portiere. L’attaccante non si lascia tradire dall’emozione e, con freddezza, infila la palla in rete con un destro preciso e angolato. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RIMINI PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Filosofie a confronto nella diretta di Rimini Pineto, perché rima di passare al commento live del match avremo occasione per analizzare i dati forniti dal sito della Lega Serie C per capire a cosa andremo in contro nei prossimi novanta minuti di gioco. Questo ci porterà a scoprire i trend e anche la favorita da un punto di vista prettamente numerico. Iniziamo con il Pineto, squadra davvero molto incline al palleggio e infatti abbiamo quasi 350 passaggi di media a partita. Questo ci porta a credere che però non potrebbe bastare contro l’Entella, la forza di questo campionato con una delle migliori difese del torneo con 0,6 reti subite ogni novanta minuti di gioco.

Questo poi si traduce in un attacco da 1,6 reti che permette allas quadra di portare a casa i tre punti nel 53% dei casi. Ma hanno già vinto questo campionato, quindi la possibilità di tirare i remi in barca è molto concreta, andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento! (agg. Gianmarco Mannara)

SI GIOCA AL NERI

Un match che si può definire “della tranquillità” considerando le posizioni delle due formazioni. La diretta Rimini Pineto, che si giocherà oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 16:30, verrà disputato allo stadio Romeo Neri. Il Rimini padrone di casa è reduce dalla vittoria della Coppa Italia Serie C contro la Giana Erminio e da quel giorno non ha ancora trovato la vittoria in campionato, pareggiando con il Campobasso per 1-1 e perdendo col Pontedera 3-0.

Il Pineto invece non riesce a trovare continuità in questa fase finale di campionato. Nelle ultime sei partite sono arrivati lo stesso numero di vittorie, pareggi e sconfitte. L’ultimo successo è di inizio aprile contro il Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI PINETO

Il Rimini scenderà in campo con il modulo 4-3-1-2. In porta Colombi, difeso dal quartetto Longobardi, Gorelli, Lepri e Falbo. A centrocampo Langella, Megelaitis e Fiorini supporteranno Garetto sulla trequarti mentre davnati Parigi e Cernigoi.

Il Pineto risponderà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Tonti, protetto da Hadziosmanovic, De Santis, Villa e Ienco a chiudere il reparto. Nella zona nevralgica del campo Germinario, Lombardi e Pellegrino. Davanti Chakir, Gambale e Bruzzaniti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE RIMINI PINETO

La squadra favorita secondo i bookmakers è il Rimini a 1.73 contro il Pineto dato a 3.80 e il pareggio a 3.25. Gol a 1.75, No Gol a 1.92.