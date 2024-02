Diretta/ Rimini Pontedera (risultato 0-1) video streaming tv: rete di Ianesi! (Serie C, 18 febbraio 2024)

DIRETTA RIMINI PONTEDERA (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Rimini e Pontedera è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati dal tecnico Canzi partono forte affacciandosi subito pericolosamente in zona offensiva al 7′ con Ganz e riuscendo anche a passare in vantaggio al 9′ grazie alla rete mesa a segno da Ianesi, liberato da Benedetti. Ecco le formazioni ufficiali:

Video/ Pontedera Pineto (2-3) gol e highlights: Lombardi riporta avanti i suoi! (Serie C, 13 febbraio 2024)

RIMINI (4-3-3) – Colombi; Tofanari, Pietrangeli, Lepri, Sala; Megelaitis, Langella, Garetto; Lamesta, Morra, Malagrida. A disp.: Colombo, De Lucci, Quacquarelli, Gorelli, Delcarro, Semeraro, Ubaldi, Iacoponi, Rosini, Leoncini All.: Troise. PONTEDERA (3-4-2-1) – Vivoli; Espeche, Calvani, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Lombardi, Angori; Benedetti, Ianesi; Ganz. A disp.: Lewis, Busi, Gagliardi, Martinelli, Pretato, Ambrosini, Marrone, Peli, Delpupo, Cerretti, Selleri, Provenzano, Salvadori. All.: Canzi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Pontedera Pineto (risultato finale 2-3): Lombardi risolve il match! (Serie C, 13 febbraio 2024)

DIRETTA RIMINI PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Essendo la Serie C un’esclusiva Sky, l’unico modo per seguire la diretta di Rimini Pontedera sarà sui canali della tv satellitare in questione. In più servirà acquistare un pacchetto Calcio. Con le medesime modalità, anche sulla piattaforma di NowTv sarà possibile seguire questo match.

SI GIOCA

La diretta di Rimini Pontedera sta ormai per cominciare, ci restano solo pochi minuti utili per curiosare ancora un pochino nella storia della partita che oggi sarà valida per il girone B di Serie C. Si tratta di una storia piuttosto lunga, anche se con diverse interruzioni, per cui le ultime dieci partite ufficiali tra romagnoli e toscani sono stati giocati da domenica 3 novembre 1996 in poi, con un bilancio di cinque vittorie per il Pontedera, quattro per il Rimini e un solo pareggio.

DIRETTA/ Recanatese Rimini (risultato finale 1-4): Morra, doppietta e poker! (13 febbraio 2024)

Globalmente sarebbero numeri equilibrati, però i romagnoli negli ultimi anni sono andati in crisi contro i toscani: nel 2015 persero per 6-0, nel 2016 hanno vinto per l’ultima volta e in seguito ci sono stati altri quattro confronti, ma terminati con tre vittorie per il Pontedera più un pareggio come unico risultati utile per il Rimini. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Rimini Pontedera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PRESENTAZIONE

Per questo aperitivo calcistico abbiamo pronta la diretta di Rimini Pontedera, valida per il 27º turno di Serie C e in programma oggi 18 febbraio alle 18:30. La gara vede i padroni di casa provenienti da una vittoria esterna che li ha catapultati all’undicesimo posto in classifica. Il Rimini dunque, essendo in costante miglioramento cercherà di prendere altri tre punti anche stasera per recuperare qualche strafalcione di inizio anno.

Il Pontedera arriva alla partita dopo una sconfitta casalinga per 1-3 contro il Pineto, scivolando al settimo posto. Sui social molti giocatori hanno lanciato qualche segnale di rivalsa che speriamo si possa tramutare in una prestazione di livello sul campo da gioco.

DIRETTA RIMINI PONTEDERA: PROBABILI FORMAZIONI

Tanto talento nel leggere le probabili formazioni di Rimini Pontedera, ci si aspetta infatti una guida esperta da parte di Morra per i romagnoli, il quale ha recentemente dimostrato la sua abilità segnando una doppietta nell’ultima partita.

Passando invece alla formazione toscana, si prevedono alcune modifiche difensive con Cambiani e Guidi che hanno mostrato segni di stanchezza e una forma non ottimale nell’ultimo periodo, uno dei due potrebbe essere lasciato in panchina per far rifiatare la pessima condizione di forma.

RIMINI PONTEDERA, LE QUOTE

Per passare alle quote della Diretta di Rimini Pontedera ci affideremo al sito della Snai, il bookmaker prevede una quota pari a 2,3 in caso di vittoria dei romagnoli mentre per il pareggio la quota è fissata a 2,8. La vittoria toscana invece è fissata a 2,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA