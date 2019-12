Diretta Rimini Ravenna/ Streaming video Rai: derby romagnolo (Serie C)

Rimini Ravenna, diretta dall’arbitro Filippo Giaccaglia della sezione Aia di Jesi allo stadio Romeo Neri, è il derby romagnolo valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C girone B previsto per lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 20.45. Rimini Ravenna è un incontro molto importante in chiave salvezza, in quanto entrambe le formazioni si trovano a dover fare i conti con questo genere di obiettivo. In particolare il Rimini ha appena 12 punti, leggermente meglio ha fatto il Ravenna che vanta 15 punti in classifica. Andamento lento per le due compagini romagnole, confermato anche nel precedente turno di campionato che aveva visto il Rimini sconfitto per 1-0 a Padova dai veneti che d’altronde sono ben più avanti in classifica, mentre il Ravenna ha regalato grandi emozioni in occasione del pareggio casalingo per 3-3 contro il Gubbio, che però in classifica ha portato logicamente un solo punto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Ravenna è disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD al canale numero 57 del telecomando essendo il posticipo del lunedì di Serie C, di conseguenza possiamo segnalare anche una doppia diretta streaming video, perché naturalmente il match sarà visibile per tutti tramite Rai Play, ma come per tutte le partite della terza serie avremo anche lo streaming di ElevenSports, in questo caso riservato ai soli abbonati al servizio in oggetto. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI RAVENNA

Spazio adesso alle probabili formazioni di Rimini Ravenna. La squadra di casa dovrebbe scendere sul terreno di gioco con uno schieramento basato sul 3-5-2. In porta spazio a Sala con una linea difensiva comandata dal centrale Ferrani ai cui fianchi dovrebbero giocare Scappi e Picascia. Sulle corsie laterali troviamo a destra Finizio e dall’altro lato Nava. Quanto al terzetto di centrocampo, ecco Palma con ai fianchi le due mezzali Cigliano e Montnari. In avanti il duo offensivo sarà composto da Zamparo e Arlotti. La risposta del Ravenna sarà affidata ad uno schieramento che prevede lo stesso modulo dei propri avversari. In porta ci sarà Spurio protetto dalla linea a tre composta da Ronchi, Jidayi e Ricchi. Sulla fascia sinistra andrà ad agire Martorelli con Purro dall’altro lato e nel mezzo il trio composto da D’Eramo quale centrale di riferimento e quindi le due mezzali Papa e Lora. In avanti Giovinco in coppia con Nocciolini.

PRONOSTICO E QUOTE

L’agenzie di scommesse sportive SNAI prevede per Rimini Ravenna una gara molto equilibrata nella quale soltanto leggermente sono favoriti i padroni di casa. Entrando maggiormente nel merito della questione, l’eventuale successo del Rimini darebbe diritto ad una quota pari a 2,55 contro la quota 3,00 prevista per il pareggio e quella di 2,80 nel caso ad avere la meglio dovesse essere il Ravenna.



