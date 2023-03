Diretta/ Rimini Recanatese streaming video tv: ospiti in orbita salvezza (Serie C)

DIRETTA RIMINI RECANATESE: BIANCOROSSI DA PLAY-OFF

Rimini Recanatese, in diretta alle ore 17.30 di sabato 18 marzo 2023 allo stadio “Romeo Neri” di Rimini, è una gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone B.

Match apertissimo tra due formazioni in corsa per i rispettivi obiettivi: i biancorossi padroni di casa stazionano in zona play-off e, dopo il pareggio sul campo della Torres, il distacco dalle inseguitrici è di quattro lunghezze. I giallorossi ospiti, invece, combattono per mantenere la categoria e, nonostante la sconfitta interna con il Gubbio, il vantaggio sulla zona play-out è ancora abbastanza rassicurante.

RIMINI RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Recanatese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Rimini Recanatese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

RIMINI RECANATESE: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Rimini Recanatese. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Marco Gaburro punterà sul tridente offensivo composto da Santini, Rosso e Biondi anche se Vano scalpita per un posto da titolare. Nella difesa a quattro davanti a Zaccagno spazio a Laverone, Pietrangeli, Regini e Haveri. Per la Recanatese di mister Giovanni Pagliari, invece, il 4-2-3-1 di partenza dovrebbe prevedere Guadagni, Carpani e Senigagliesi alle spalle di bomber Sbaffo. In difesa Somma, Ferrante, Vona e Longobardi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Rimini Recanatese. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.35, il pareggio è dato a 2.80 mentre la vittoria ospite paga 3.20 volte la posta.











