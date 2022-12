Diretta/ Rimini San Donato streaming video tv: voglia di continuità (Serie C)

DIRETTA RIMINI SAN DONATO: ROMAGNOLI FAVORITI!

Rimini San Donato, in diretta venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie C. Un match interessante tra due squadre che stanno attraversando un buonissimo momento.

Il Rimini è ottavo in classifica con 31 punti, frutto di nove vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Biancorossi reduci da due successi di fila: 2-1 contro l’Ancona e 0-1 contro il Montevarchi. Il San Donato, invece, è sedicesimo a quota 16 punti, frutto di tre vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte. Sette punti nelle ultime quattro per gli ospiti, reduci dall’1-2 sul Fiorenzuola.

RIMINI SAN DONATO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini San Donato non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Rimini San Donato sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI SAN DONATO

Qualche ballottaggio ancora da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Rimini San Donato. Partiamo dalla compagine romagnola, in campo con il 4-3-3: Galeotti, Tofanari, Pietrangeli, Gigli, Haveri, Delcarro, Pasa, Rossetti, Gabbianelli, Vano, Santini. Passiamo adesso all’undici toscano, il modulo è il 4-3-1-2: Cardelli, Carcani, Brenna, Gorelli, Siniega, Rossi, Bovolon, Borghi, Russo, Noccioli, Marzierli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio del match, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria del Rimini è a 1,80, il pareggio è quotato 3,35, mentre il successo del San Donato è a 4,25. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,61 e Over 2,5 a 2,15. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1,96 e 1,74.

