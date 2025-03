Diretta Rimini Sestri Levante, punti per uscire dai playout per gli ospiti

La diretta Rimini Sestri Levante andrà in scena alle 15.00 per la 34° giornata di Serie C: i romagnoli nonostante qualche alto e basso sono riusciti a mantenere la loro posizione all’interno dei playoff che li porta ad essere al 9° posto con 43 punti, si presentano alla partita dopo la sconfitta 2-0 in casa del Torres.

I liguri invece hanno avuto molte più difficoltà anche a livello societario che non hanno aiutato a migliorare il 18° posto con 26 punti che li porterebbe a giocarsi la salvezza tramite i playout, arrivano alla sfida dopo l’ottima vittoria 3-1 con il Pescara.

Diretta Rimini Sestri Levante streaming, dove vederla

La diretta Rimini Sestri Levante dello Stadio Romeo Neri potrà essere seguita su Sky Sport (canale 256), o in alternativa su cellulare e computer grazie alle piattaforme di diretta streaming video di SkyGo o NowTv.

Formazioni Rimini Sestri Levante, probabili ventidue in campo

Per la diretta Rimini Sestri Levante i romagnoli scelgono il 3-5-2 del mister Antonio Busce con Vitali portiere, Megelaitis, Gorelli e Lepri come tre difensori centrali, Falbo e Cinquegrano gli esterni con Piccoli, Langella e Conti a completare il centrocampo, Ubaldi e Gagliano sono la coppia d’attacco.

I liguri dovrebbero confermare il 3-4-2-1 di mister Alberto Ruvo con Guadagno in porta, Primasso, Valentini e Pane i tre difensori centrali, Podda e Montebugnoli sulle fasce, Rosetti e Nunziatini in mezzo al campo, Parravicini unica punta supportato da Cominetti e Clemenza alle sue spalle.

Scommesse Rimini Sestri Levante, quote e possibile esito finale

La diretta Rimini Sestri Levante è una gara che sulla carta dovrebbe vedere i padroni di casa portarsi via i 3 punti dopo i 90 minuti di gioco e difficilmente regalerà delle sorprese con un altro risultato, i romagnoli sono messi meglio in classifica e hanno dimostrato di riuscire maggiormente a tenere una costanza nei risultati positivi, cosa che gli ospiti è raro abbiano ottenuto.

Secondo Pokerstars la vittoria del Rimini è il risultato più facile da vedere e per questo quotato a 1.40, la vittoria del Sestri Levante invece è molto più difficile come evidenzia la quota di 6.50, il pareggio ha la quota intermedia pari a 4.10.