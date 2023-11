DIRETTA RIMINI SPAL/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 11 (Serie C, oggi 6 novembre 2023)

DIRETTA RIMINI SPAL: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Rimini Spal pone di fronte due formazioni che si sono affrontate ben 11 volte all’interno del proprio passato. Spulciando i risultati si nota come ci siano quattro vittorie a testa e ben tre risultati di pareggio. La prima volta che questi due squadre si sono affrontate è stato nel 2003 con il successo del Rimini con il risultato di 3-1. Pareggio nella gara di ritorno e anno successivo che porta ancora una vittoria da parte dei biancorossi, questa volta con il risultato di 3-2.

DIRETTA/ Torres Spal (risultato finale 1-1): Diakite salva la capolista dalla sconfitta! (29 ottobre 2023)

Le vittorie della Spal arrivano tutte tra il 2014 e il 2021, nonché negli ultimi quattro scontri giocati tra questi due formazioni. Si parte con il successo del 2014 siglato da Fantoni e Varricchio, quest’ultimo dagli 11 m. Poi successo delle Spal con il risultato di 0-1, con la rete dell’attuale calciatore della Lazio Lazzari. Vittoria di misura nel 2016 per 1-0 decisa da Mora. L’ultima sfida in ordine temporale giocata da queste due formazioni è quella del 2021 quando i ferraresi si sono imposti con il pesante risultato di 6-2 nel corso di un’amichevole precampionato. (Marco Genduso)

Video/ Rimini Lucchese (2-0) gol e highlights: reti di Lombardi e Morra! (Serie C, 26 ottobre 2023)

DIRETTA RIMINI SPAL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Spal sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Rimini Spal in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RIMINI SPAL: PARTITA DELICATA!

Rimini Spal, in diretta dallo stadio Romeo Neri della città romagnola alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 6 novembre 2023, sarà uno dei posticipi per la dodicesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024, naturalmente con il fascino di un derby dell’Emilia Romagna tra due piazze blasonate. Tuttavia, uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Rimini Spal sarà una sfida delicata, perché i padroni di casa hanno appena 8 punti (anche se con una partita da recuperare), mentre gli ospiti estensi a quota 12 punti non se la passano molto meglio.

Diretta/ Spal Sestri Levante (risultato finale 1-0): tornano a respirare i ferraresi!

Insomma, in questo momento sarebbe un derby salvezza, anche se naturalmente c’è ancora tutto il tempo per migliorare. Il Rimini ha visto rinviato il match dello scorso turno contro il Sestri Levante, quindi è fermo a due giornate fa, quando aveva comunque lanciato un segnale importante vincendo per 2-0 contro la Lucchese. Tutto sommato sta bene anche la Spal, che arriva dall’ottimo pareggio per 1-1 sul campo della capolista Torres, però tutto questo ancora non basta, quindi siamo davvero curiosi di scoprire chi avrà la meglio nella delicata diretta di Rimini Spal questa sera…

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI SPAL

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta di Rimini Spal. I romagnoli di mister Emanuele Troise potrebbero scendere in campo secondo il modulo 3-5-2, con Lepri, Pietrangeli e Gigli nella difesa a tre davanti al portiere Colombi; folto centrocampo a cinque, con Tofanari, Lombardi, Langella, Megelaitis e Capanni possibili titolari da destra a sinistra, così come Lamesta e Morra, che dovrebbero formare la coppia d’attacco del Rimini.

La risposta della Spal e del suo allenatore Leonardo Colucci dovrebbe concretizzarsi in uno speculare modulo 3-5-2, con questi possibili titolari: Bruscagin, Valentini e Tripaldelli nella difesa a tre davanti al portiere Alfonso; folto centrocampo a cinque, con Orfei, Bertini, Contilliano, Collodel e Celia possibili titolari da destra a sinistra, così come Antenucci e Rabbi, che dovrebbero formare la coppia d’attacco della Spal.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Rimini Spal secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. C’è grande equilibrio, con il segno 1 proposto a 2,70 e il segno 2 invece a 2,50, quindi con la Spal leggermente favorita. L’ipotesi più remunerativa è infine quella del pareggio, perché il segno X varrebbe 3,15 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA