DIRETTA RIMINI TERNANA, UNA SCONFITTA POTREBBE ESSERE PERICOLOSA

La diretta Rimini Ternana inizia sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Romeo Neri si affrontano due compagini che hanno bisogno di evitare la sconfitta se vogliono tenere a debita distanza le inseguitrici. I padroni di casa arrivano dal successo esterno ottenuto sul campo della Pianese per collocarsi a quota quaranta punti, in nona posizione. Alle sue spalle il Pontedera dista quattro punti mentre davanti il Pineto è a portata di sorpasso essendo lontano appena due lunghezze.

Anche le Fere non devono concedere nulla in questo trentesimo turno di campionato. Nel girone B i rossoverdi rimangono la seconda forza del torneo con i loro sessanta punti, equamente distanziati di quattro punti dalla Torres, terza, e dalla Virtus Entella, prima in vetta solitaria. Gli umbri sono reduci da due vittorie consecutive l’ultima delle quali conquistata ai danni proprio della Torres. Ricordiamo infine che entrambe le compagini impegnate quest’oggi hanno pure dovuto fare i conti con i due punti di penalizzazione inflitti loro dalla Federazione.

DIRETTA RIMINI TERNANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Saranno Sky e Now le piattaforme attraverso le quali sarà possibile vedere la diretta Rimini Ternana. Utilizza dunque le applicazioni ufficiali come Sky Go e Now Tv oppure sintonizza la tua televisione sul canale Sky Sport 252 e non perderti nemmeno un minuto.

RIMINI TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Considerando le vittorie ottenute nel turno precedente, per la diretta Rimini Ternana i padroni di casa dovrebbero ripresentarsi dal primo minuto con il 3-5-2 con Vitali, Lepri, De Vitis, Gorelli, Longobardi, Malagrida, Conti, Fiorini, Piccoli, Parigi e Ubaldi organizzato da mister Buscè se valutiamo quelle che sono le probabili formazioni del match. Il modulo 4-3-2-1 con Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Tito, Corradini, Donati, De Boer, Curcio, Cicerelli, e Cianci sarà invece la soluzione adottata ancora una volta dal tecnico Abate per i rossoverdi.

DIRETTA RIMINI TERNANA, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers vedono ovviamente la squadra messo meglio in classifica come possibile favorita nella diretta Rimini Ternana. Le agenzie come ad esempio Sisal indicano infatti il segno 2 e quindi la vittoria rossoverde a 1.85 mentre il segno 1, ovvero il successo dei biancorossi, è invece pagato addirittura a 4.40. Più facile che l’incontro possa dunque terminare con un pareggio, dove l’x è fissato a 3.10.