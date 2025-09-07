Diretta Rimini Ternana streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per il girone B di Serie C.

DIRETTA RIMINI TERNANA (RISULTATO 1-0): INIZIO DEL MATCH!

In Emilia-Romagna la partita tra Rimini e Ternana è cominciata e giunti al decimo minuto il punteggio è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali della sfida i padroni di casa riescono a passare immediatamente in vantaggio al 6′ grazie alla rete messa a segno da Balcot con un colpo di testa su assist di Ndrecka. Le formazioni ufficiali: RIMINI (3-4-3) – Vitali; Lepri, Fabbri, Bellodi; Moray, Asmussen, Piccoli, Longobardi; Capac, D’Agostini, Gemello. A disp.: Pirini, Gagliano, Luzaic, Zammarchi, Mini, Mengoni, Romualdi, Di Pollina, Rubino, Frati. All.: F. D’Alesio. TERNANA (3-4-2-1) – D’Alterio; Donati, Loiacono, Martella; Bianay Balcot, Vallocchia, Tripi, Ndrecka; Orellana, Romeo; Ferrante. A disp.: Vitali, Morlupo, Maestrelli, Meccariello, Valenti, Proietti, McJannet, Bruti, Longoni, Ndrecka, Leonardi, Brignola, Turella. All.: F. Liverani. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DOVE SEGUIRE RIMINI TERNANA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Con la diretta Rimini Ternana siamo in tv sui canali di Sky Sport, sarà riservata agli abbonati anche la diretta streaming video che andrà su Sky Go o Now Tv.

SI GIOCA!

Eccoci, manca ormai pochissimo al fischio iniziale della diretta di Rimini Ternana. Prima di immergerci in questo match che sembra davvero molto interessante, cerchiamo di capire attraverso i numeri quali saranno i trend che le due squadre metteranno davanti e cercheranno di sfruttare per portare a casa il risultato. Il Rimini attraversa un periodo difficile in classifica, con una media punti per partita di 0,5 e un solo clean sheet in stagione.

La Ternana, invece, non vanta vittorie finora, ma mostra qualità nella produzione offensiva – segna circa 1,5 gol a partita pur subendone altrettanti – e conquista una media di 1,5 calci d’angolo a gara. È un divario che parla di una compagine esperta e concreta contro una squadra in difficoltà, chiamata però a rialzare la testa con personalità. Adesso non perdiamo al tro tempo perché i giocatori sono pronti sul rettangolo verde e questo vuol dire che tra pochi istanti sarà finalmente diretta di Rimini Ternana, non mancate ci sarà ovviamente il nostro commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

RIMINI TERNANA: LE FERE SONO PARTITE MALE!

Alle ore 20:30 di domenica 7 settembre 2025 la diretta Rimini Ternana rappresenta una sfida di cartello nella terza giornata del girone B per il campionato di Serie C 2025-2026, un match che servirà a entrambe le squadre per riprendere la marcia dopo un avvio di stagione negativo e che non era decisamente nei piani.

Il Rimini è la squadra che l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia Serie C, ma che anche in campionato è stata stabilmente in zona playoff; si affaccia ora al terzo turno con zero gol segnati e sul groppone la sconfitta interna contro il Gubbio, cui ha fatto seguito il pareggio sul campo della Vis Pesaro.

Avvio a singhiozzo ma comunque migliore di quello della Ternana, che non solo non ha ancora segnato ma ha anche zero punti, frutto delle sconfitte contro Livorno e Ascoli e tanti punti di domanda per una società forse in confusione.

Ricorderete l’esonero di Ignazio Abate, rientrato in un primo momento ma poi avvenuto; Fabio Liverani ha portato le fere alla finale playoff ma ora lo scenario appare già pessimo, quindi nella diretta Rimini Ternana si va a caccia di riscatto e fare punti sarà di grande importanza, noi proviamo innanzitutto a capire quali saranno le scelte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI TERNANA

Diciamo subito che nella diretta Rimini Ternana Piero Braglia dovrà fare a meno dello squalificato Garetto, ci sarà allora Ubaldi a fare compagnia a Parigi nel reparto avanzato, il modulo dei romagnoli è un 4-3-1-2 nel quale Fiorini è in vantaggio su Rubino e Mini per fare il trequartista mentre a centrocampo capitan Megelaitis distribuisce palloni avvalendosi della collaborazione di Marco Piccoli e Langella, in difesa dovremmo avere ancora Lepri e Bellodi che fanno i centrali a protezione del portiere Leonardi Vitali mentre Longobardi a destra e Falbo a sinistra saranno i due terzini.

Un Vitali – Tommaso – in porta anche nella Ternana, Liverani sceglie il 3-5-2 nel quale Longoni può giocare a destra in luogo di Romeo, Ndrecka confermato a sinistra e allora Martella può trovare spazio in difesa per Biondini (con Francesco Donati e Loiacono), in mezzo Tripi è in ballottaggio con Vallocchia e Fulga con McJannet e Proietti, davanti tra Orellana e Alexis Ferrante potrebbe esserci una modifica rispetto all’ultima partita, sia Turella che Rovaglia sono pronti a una maglia da titolare.