DIRETTA/ Rimini Torres (risultato 3-1) video streaming tv: Morra cala il tris! (Serie C, 14 gennaio 2024)

DIRETTA RIMINI TORRES (RISULTATO 3-1): MORRA CALA IL TRIS!

Del Carro! La riprende il Rimini! Semeraro mette un cross in area, Delcarro aggancia e supera un avversario, il tiro di destro supera Zaccagno. Ubaldi! La ribalta il Rimini! Dopo il calcio d’angolo la sfera resta in area con Ubaldi che insacca a porta vuota. Morra! Tris del Rimini! Da calcio d’angolo la sfera arriva a Morra che di testa supera ancora Zaccagno. Morra serve in profondità Ubaldi, grande intervento di Dametto che salva i suoi. Pochi minuti alla fine di una prima frazione ricca di emozioni. (agg. Umberto Tessier)

RIMINI TORRES, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Rimini Torres sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Rimini Torres sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

LA SBLOCCA FISCHNALLER!

Inizia il match tra Rimini e Torres. Lamesta ci prova con il sinistro, respinge la difesa avversaria. Fischnaller! La sblocca la Torres! Mastinu la mette in mezzo da angolo, allontana male la difesa del Rimini con il centravanti che scarica in porta. Scotto calcia al volo, palla fuori di un soffio! Scotto calcia dal limite, la sfera arriva a Fischnaller in area, tiro a botta sicura con Colombi che si supera! (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA

I testa a testa della diretta Rimini Torres sono tra i più ricchi di storia dell’intera Serie C. Le due squadre si sono sfidate fin qui 43 volte con 18 vittorie biancorosse, 9 rossoblu e 16 pareggi. Il primo precedente è datato addirittura 1960 e fu uno 0-0 in Serie C Girone B. Da quel momento in poi, il Rimini ha messo a referto una striscia di sei risultati utili consecutivi tra cui due vittorie per 1-0 e 2-1, entrambe in casa. Il primo successo della Torres è del 1963, 1-0 alla decima giornata di campionato 1963/1964.

Negli scontri più recenti è stata la Torres a portare a casa il maggior numero di punti con 5 su 9 disponibili con i pareggi per 1-1 e 0-0 della stagione 2022/2023 e la vittoria per 2-1 in rimonta con le reti di Diakite, una su rigore, a ribaltare l’iniziale 1-0 di Gigli. Il risultato più ampio mai registrato tra queste due squadre è del 1998 quando il Rimini vinse senza troppi problemi con il risultato di 5-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RIMINI TORRES, ROSSOBLU IN FORMISSIMA

La diretta Rimini Torres, in programma domenica 14 gennaio alle ore 16:15, racconta della 21esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa hanno iniziato l’anno come avevano chiuso lo scorso ovvero con una sconfitta. Sono tre i ko di fila del Rimini, partendo dal 2-0 con l’Entella fino all’1-0 dell’Arezzo passando per il 2-1 del Gubbio. L’ultimo successo in campionato è datato 10 dicembre 2023 contro la Carrarese per 1-0.

La Torres invece sta vivendo una stagione clamorosa con 47 punti in 20 partite, dietro solo al Cesena a quota 49. Dall’ultima sconfitta dei rossoblu sono passati oltre due mesi, era la trasferta di Chiavari con l’Entella. Per il resto, percorso fenomenale e ricco di vittorie come il 3-2 alla Recanatese dello scorso turno con le reti decisive di Dametto, Mastinu e Idda che hanno annullato i momentaneo pareggi dell’1-1 di Lipari e del 2-2 di Melchiorri.

RIMINI TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Rimini Torres vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Colombi, difesa a quattro con Lepri, Gigli, Pietrangeli e Stanga. Langella e Delcarro saranno le mezzali con Megalitis regista. In attacco Lamesta e Iacoponi saranno impegnati ai lati di Morra.

La Torres replica con il 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Zaccagno, terzetto arretrato formato da Anteonlli, Dametto e Idda, ultimi due marcatori con la Recanatese. Agiranno larghi Zecca e Liviero mentre Mastinu e Giorico saranno in mediana. Ruocco sarà il trequartista con Scotto e Fischaneller davanti.

RIMINI TORRES, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Rimini Torres danno per favorita la squadra ospite a 2.45. Secondo sisal, l’1 fisso è dato a 2.80 mentre il pareggio a 3.10.

L’Over 2.5 è dato a 2.35 con l’Under a 1.47, molto più probabile sulla carta secondo i bookmaker. Gol e No Gol sono rispettivamente quotati a 2.05 a 1.67.











