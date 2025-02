Diretta Rimini Trapani (risultato 0-0): si comincia!

Tra due realtà geograficamente così lontane, non stupisce osservare che la diretta Rimini Trapani sarà un inedito in terra romagnola, dal momento che i nove campionati in Serie B del Rimini non sono mai coincisi con i cinque vissuti dal Trapani nel torneo cadetto. In Serie C invece le due società non sono mai state nello stesso girone e, prima di questa semifinale, non si erano mai affrontate nemmeno in Coppa Italia oppure ai playoff o playout.

Siamo di conseguenza ancora in attesa del primo gol di sempre fra queste due formazioni, dal momento che ricordiamo tutti ancora molto bene che il 22 gennaio scorso la partita d’andata allo stadio Polisportivo Provinciale, casa del Trapani, era terminata con un pareggio per 0-0. Oggi in qualche modo una delle due dovrà vincere per avere accesso alla finale, eventualmente anche ai calci di rigore: quanto tempo ci vorrà e quale modalità sarà necessaria per indicare il nome della vincitrice nella diretta Rimini Trapani? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Rimini Trapani, partita combattuta

La diretta Rimini Trapani sarà valida per l’andata della semifinale della Coppa Italia Serie C e a scendere in campo saranno due squadre che stanno affrontando più o meno lo stesso percorso in campionato, i padroni di casa sono 9° in zona playoff nel girone B di Serie C e arrivano alla sfida con una vittoria 2-0 sull’Ascoli nell’ultima partita di campionato, gli ospiti invece occupano il settimo posto in classifica nel girone C di Serie C e anche loro hanno trionfato nell’ultima uscita stagionale ma per 0-4 in casa del Turris.

Stanno entrambe vivendo ottimi momenti di forma con il Rimini che non perde da 7 partite ma che è riuscita a vincere dopo una serie di 6 pareggi consecutivi, il Trapani invece ha vinto 3 delle ultime 5 partite e solo in un’occasione non ha portato a casa punti

Formazioni Rimini Trapani, probabili scelte dei tecnici

Per l’importante partita dello Stadio Romeo Neri i padroni di casa del tecnico Antonio Busce dovrebbero scendere in campo con un 3-5-2 con Colombi in porta, Lepri, De Vitis e Bellodi in difesa, Longobardi e Cinquegrano sugli esterni con Fiorini, Langella e Malagrida a completare il centrocampo, coppia d’attacco Parigi e Gagliano. Gli ospiti del mister Vincenzo Torrente invece dovrebbero essere schierati con un 4-1-4-1 con Ciotti, Celiento, Silvestri e Benedetti in difesa, Carraro in mediana, Ciuferri e Piovanello sulle fasce, Toscano e Hraiech in mezzo al campo alle spalle di Anatriello unica punta.

Diretta Rimini Trapani, come vederla in streaming video e tv

Per seguire la diretta Rimini Trapani delle 20.30 sarà necessario essere in possesso di un abbonamento a Sky Sport, si potrà poi sintonizzarsi ai canali Sky Sport Max o Sky Sport (canale 255), o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv. In alternativa si potrà anche seguire la partita trasmessa in chiaro da Rai Sport.

Rimini Trapani, quote e possibile risultato

La diretta Rimini Trapani si prospetta una gara interessante e divertente da seguire con due squadre che si equivalgono e che giocano in maniere abbastanza opposta l’una dall’altra, i padroni di casa cercano un gioco offensivo per trovare un gol in più degli avversari e aggiudicarsi la vittoria mentre gli ospiti preferiscono non prendere gol e trovarlo con ripartenze o in situazioni episodiche. Secondo i bookmakers i non c’è un favorito, per Sisal infatti le quote della vittoria del Rimini e della vittoria del Trapani sono uguali e di 2.60, mentre il pareggio è quotato più alto a 2.90