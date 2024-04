DIRETTA/ Rimini Vis Pesaro (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (7 aprile 2024)

DIRETTA RIMINI VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Rimini Vis Pesaro presenta due formazioni che si ritrovano al momento rispettivamente con 41 e 33 punti. In attesa dell’inizio della sfida, vi mostriamo la classifica di entrambe le formazioni che si ritrovano rispettivamente al quattordicesimo e diciottesimo posto. Rimini alla ricerca di punti per allontanarsi sempre di più dalla retrocessione e sperare nell’approdo ai play off. Dall’altra parte gli ospiti invece sono alla ricerca di punti nel tentativo di ottenere una salvezza distante al momento quattro punti.

Osservati speciali gli attaccanti di entrambe le formazioni. Rimini che può vantare la presenza dell’attaccante Claudio Morra che in questo campionato ha realizzato ben 18 gol. Dall’altra parte gli ospiti si presentano in zona offensiva con l’islandese Karlsson che di reti ne ha realizzate 10. Un aspetto da tenere d’occhio è l’andamento in casa del Rimini in quanto ha ottenuto ben 27 punti davanti al proprio pubblico. La Vis Pesaro, lontano dal pubblico di casa, ne ha ottenuti ben 16 dei 33 totali. (Marco Genduso)

RIMINI VIS PESARO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Rimini Vis Pesaro sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Rimini Vis Pesaro sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

DIRETTA RIMINI VIS PESARO, I TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Rimini Vis Pesaro. Nella storia ci sono state ben 47 sfide con 21 pareggi, il segno più frequente. Il Rimini è in vantaggio con le vittorie ovvero 14 a 12. L’ultima squadra a vincere è stata il Rimini per 5-0 nel 2020, il successo con lo scarto più ampio della storia tra questi due club.

La Vis Pesaro non conquista il successo dal match di Coppa Italia Serie C del 2019, vittoria per 1-0. In campionato invece l’astinenza dura dal 2-0 del 2000, quasi 25 anni. Vedremo se riuscirà la Vis a battere il Rimini dopo tutto questo tempo in campionato oppure se il dominio del Rimini continua come sta accadendo.

RIMINI VIS PESARO, OSPITI IN CRISI DI RISULTATI

La diretta Rimini Vis Pesaro, in programma domenica 7 aprile alle ore 20:45, racconta della 35esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa sembrano non conoscere mezze misure nelle ultime cinque partite. Infatti il Rimini o ha vinto, come successo contro il Pescara per 5-1 e l’Olbia per 5-0. o ha perso come accaduto con Sestri Levante, Spal e Fermana.

La Vis Pesaro invece sembra non conoscere la parola “vittoria”. L’ultima risale al 18 febbraio col Pescara, ma da quel giorno in poi i biancorossi hanno collezionato un solo pareggio con il Pineto in trasferta per 1-1 e ben sei sconfitte ovvero Recanatese, Pontedera, Arezzo, Cesena, Torres e Lucchese, tra cui le ultime quattro di fila.

RIMINI VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Rimini Vis Pesaro vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Colombi, difesa a quattro composta da Tofanari, Gigli, Gorelli e Semeraro. A centrocampo spazio a Sala e Garretto con Lamesta, Capanni e Malagrida sulle trequarti dietro a Morra.

La Vis Pesaro replica con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali presente Neri, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Tonucci, Zagnoni, Rossoni e Alfonso Peixoto. Di Paola e Rossetti saranno le mezzali con Valdifiori regista. Il tridente sarà formato da Pucciarelli, Nicastro e Karlsson.

RIMINI VIS PESARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Rimini Vis Pesaro danno favorita la squadra di casa a 1.75. Secondo bet365, il segno X vale 3.45 mentre il 2 fisso a 4.40.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 1.97 contro l’1.70 dell’Under. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente quotati a 1.87 e 1.75.











