Diretta Rimini Vis Pesaro/ Streaming video tv: quasi un derby al Neri (Serie C)

Rimini Vis Pesaro, che sarà diretta dal signor Gianpiero Miele e si gioca sabato 2 novembre alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Derby dell’Adriatico tra due squadre entrambi reduci da pesanti battute d’arresto casalinghe. 0-1 subito in casa sia dal Rimini contro la Fermana, sia dalla Vis Pesaro contro il Gubbio. Un passo indietro sia per i marchigiani, che pur restando con un discreto bottino di 14 punti in classifica sono usciti dalla zona play off, sia per i romagnoli che sono invece penultimi a braccetto con l’Imolese. Solo 9 punti in classifica finora per il Rimini, con una sola lunghezza di vantaggio sull’Arzignano ultimo in classifica e una vittoria che manca da ben undici giornate, col Rimini che era partito battendo in casa l’Imolese per poi ottenere 6 pareggi e 5 sconfitte nei successivi due mesi di campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Vis Pesaro non sarà trasmessa in televisione sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su Elevensports, collegandosi sul sito elevensports.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione Elevensports tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI VIS PESARO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Rimini Vis Pesaro, sabato 2 novembre alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Neri di Rimini, sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. I padroni di casa del Rimini, allenati da Renato Cioffi, schiereranno un 4-3-2-1 in campo con: Scotti, Nava, Scappi, Oliana, Cigliano, Silvestro, Palma, Arlotti, Montanari, Gerardi, Zamparo. Risponderà la Vis Pesaro di Simone Pavan schierato con un 3-5-2: Bianchini; Gennari, Lelj, Farabegoli; Di Nardo, Misin, Paoli, Lazzari, Pedrelli; Tascini, Malec.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Rimini favorito sulla Vis Pesaro. Quota per il segno ‘1’ fissata a 2.60, eventuale pareggio quotata 2.85 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 2.80. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.65 e l’under 2.5 quotato 1.45.



© RIPRODUZIONE RISERVATA