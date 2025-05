DIRETTA RIMINI VIS PESARO (RISULTATO 3-4): TRIPLICE FISCHIO!

Allo Stadio Neri la Vis Pesaro batte il Rimini per 4 a 3. Nell’ultima parte dell’incontro i romagnoli impegnano Vukovic con Falbo al 64′ ma Tavernaro insacca per il poker dei suoi di testa all’87’ dopo che Colombi aveva parato sulla traversa il piazzato di Nicastro. Il rigore, dato per fallo di Raychev su Leonarid, trasformato da Parigi al 90’+6′ è inutile quindi per i biancorossi di casa. E’ la Vis Pesaro dunque a qualificarsi per i quarti di finale dei playoff anche a fronte del punteggio dell’andata mentre il Rimini viene eliminato. (cronaca di Alessandro Rinoldi)

Video Torres Atalanta U23 (2-1)/ Gol e highlights: la Dea passa il turno! (Playoff Serie C, 14 maggio 2025)

RIMINI VIS PESARO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Rimini Vis Pesaro in tv sarà un’esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, con le opzioni quindi legate a Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video, ma sempre a pagamento.

AVVIO DI RIPRESA

Arrivati poco oltre il cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Rimini e Vis Pesaro è cambiato ed è adesso di 2 a 3. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Cioffi al posto di De Vitis, Malagrida per Gagliano e Cinquegrano per Lombardi tra le file del Rimini, Di Paola manca la doppietta su punizione per colpa di Colombi al 47′ ma Bove realizza uno sfortunato autogol che riduce ancora il divario fra le due compagini al 57′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video Rimini Vis Pesaro (3-4)/ Gol e highlights: Tavernaro per i quarti! (Playoff Serie C, 14 maggio 2025)

FINE PRIMO TEMPO!

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Rimini e Vis Pesaro sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 3. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa impegnano Vukovic con Gagliano al 26′ ma subiscono la rete del vantaggio avversario al 29′ di testa ad opera di Paganini, bravo a risolvere su una ribattuta da corner. La Vis trova anche il gol del raddoppio al 32′ per merito di Di Paola su calcio piazzato e Okoro cala il tris al 36′. Il Rimini riapre la sfida con la rete segnata infine da Langella al 45′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Vis Pesaro Rimini (risultato finale 1-1): pareggia Lombardi! (11 maggio 2025)

FASE INIZIALE DI GARA

In Emilia-Romagna la partita tra Rimini e Vis Pesaro è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti sparano largo di poco con Di Paola al 5′ e lo stesso impegna poi Colombi da lontano al 6′. Ecco le formazioni ufficiali: RIMINI (3-5-2) – Colombi; Megelaitis, Bellodi, De Vitis; Falbo, Garetto, Langella, Lombardi, Longobardi; Ubaldi, Gagliano. VIS PESARO (3-4-1-2) – Vukovic; Ceccacci, Coppola, Bove; Zoia, Paganini, Pucciarelli, Cannavò; Di Paola; Okoro, Nicastro. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

La diretta di Rimini Vis Pesaro si gioca su un equilibrio solo apparente, dove i numeri evidenziano due squadre con filosofie diverse ma rese simili dai limiti strutturali. Il Rimini segna in media 1.18 gol a partita, leggermente sopra l’1.15 della Vis Pesaro, ma la vera differenza si registra in fase difensiva: la squadra di casa subisce 0.88 gol per gara, dato che testimonia una solidità superiore rispetto agli ospiti, che ne incassano 0.92 ma con una maggiore discontinuità nei momenti chiave della partita. Le percentuali di vittoria sono basse per entrambe, ma la Vis Pesaro mostra una maggiore capacità di capitalizzare le proprie occasioni, con un 39.02% di successi stagionali contro il 33.33% del Rimini.

Tuttavia, se si guarda alla costanza nel mantenere la porta inviolata, i padroni di casa si impongono nettamente: 17 clean sheet contro i 12 degli avversari, un dato che pesa nel bilancio complessivo di una squadra più brava a contenere che a colpire. Il tipo di partite disputate dalle due squadre racconta qualcosa in più. Il Rimini tende a gare più bloccate: solo il 31.71% finisce con più di due reti, e l’Over 1.5 si verifica nel 61.54% dei casi. La Vis Pesaro, pur segnando poco, ha una percentuale leggermente più alta nei match con più di due gol (46.15%), a dimostrazione di una fase difensiva più ballerina che spesso apre le partite, anche a proprio svantaggio. (agg. Gianmarco Mannara)

RIMINI VIS PESARO: SI RIPARTE DA UN PAREGGIO

Una sera di grandi emozioni ci attende con la diretta Rimini Vis Pesaro, il cui fischio d’inizio è fissato alle ore 20.00 di stasera, mercoledì 14 maggio 2025, allo stadio Romeo Neri della città romagnola. Si riparte infatti da un pareggio per 1-1 nel match d’andata, quindi tutto si deciderà nel ritorno per questo “quasi derby” nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il Rimini è testa di serie grazie alla vittoria della Coppa Italia di categoria e quindi ha saltato i due turni precedenti pur avendo chiuso al nono posto nel girone B, adesso si gioca la possibilità di far proseguire il grande sogno.

Tutto sommato però lo stesso discorso vale anche per gli ospiti marchigiani nella diretta Rimini Vis Pesaro: sesti nello stesso girone B, nel primo turno hanno pareggiato a fatica contro il Pontedera, ma poi la Vis Pesaro ha firmato l’impresa battendo l’Arezzo a casa sua per entrare nella fase nazionale e poi ha avuto la fortuna di essere abbinata alla testa di serie che in realtà in campionato ha fatto peggio della stessa Vis. L’andata ha sancito un certo equilibrio, ma stasera dovrà naturalmente emergere un verdetto dalla diretta Rimini Vis Pesaro…

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI VIS PESARO

Sfida tra due squadre che si conoscono bene arrivando dallo stesso girone, per le probabili formazioni della diretta Rimini Vis Pesaro vi proponiamo un modulo 3-5-2 per il Rimini di Antonio Buscè. In porta Colombi; difesa a tre con Megelaitis, Bellodi e Lepri; folto reparto a cinque invece a centrocampo, con Cinquegrano, Garetto, Langella, Piccoli e Longobardi possibili titolari romagnoli, così come Parigi e Ubaldi nella coppia d’attacco.

La risposta della Vis Pesaro e del suo allenatore Roberto Stellone dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2, con questi possibili undici titolari: il portiere Vukovic; i difensori Ceccacci, Coppola e Bove; a centrocampo una linea mediana a quattro uomini per i marchigiani, con Zoia, Pucciarelli, Paganini e Cannavò; sulla trequarti Di Paola a sostegno dei due attaccanti Nicastro e Okoro.

QUOTE E PRONOSTICO

Tutto aperto per il pronostico sulla diretta Rimini Vis Pesaro, le quote Snai sono infatti all’insegna dell’incertezza: leggermente favorito sarebbe il segno 1, proposto a 2,55, poi si salirebbe a 3,00 in caso di un nuovo pareggio per poi riscendere lievemente a 2,80, che è il valore indicato evidentemente in caso di colpaccio marchigiano in Romagna.