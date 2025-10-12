Diretta Rinderknech Vacherot finale Atp Shanghai 2025 streaming video tv: orario e risultato live per il Masters 1000 in Cina, oggi domenica 12 ottobre.

DIRETTA RINDERKNECH VACHEROT (RISULTATO 0-0), VIA ALLA FINALE ATP SHANGHAI 2025

Fra le tantissime curiosità che accompagnano la diretta Rinderknech Vacherot, che inizierà fra pochi minuti come finale del torneo Atp Shanghai 2025, ce n’è una che rende ancora più incredibile questo epilogo. Infatti i due tennisti sono cugini, ecco allora che questa è la prima finale di un torneo Masters 1000 giocata da due cugini nell’era Open, di due differenti nazionalità anche se ovviamente la differenza è minima tra la Francia e il Principato di Monaco.

Un’altra potrebbe essere legata al fatto che una finale di Masters 1000 tra due tennisti entrambi fuori dalla top 50 risale al 1996, quando ci fu un derby spagnolo tra Roberto Carretero e Àlex Corretja ad Amburgo, che all’epoca faceva parte della serie di tornei più prestigiosi del mondo alle spalle degli Slam. Rinderknech entrerà come minimo nella top 30, Vacherot tra i migliori 60 del mondo, ma naturalmente uno completerà la favola: chi vincerà la diretta Rinderknech Vacherot? Parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RINDERKNECH VACHEROT, FINALE ATP SHANGHAI 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per chi vorrà godere di un evento forse irripetibile, la diretta Rinderknech Vacherot in tv per la finale Atp Shanghai 2025 sarà sui canali di Sky Sport per gli abbonati, anche grazie alla diretta streaming video con Sky Go o Now Tv.

RINDERKNECH VACHEROT, UNA FINALE “FOLLE” ALL’ATP SHANGHAI 2025

La diretta Rinderknech Vacherot sarà la finale Atp Shanghai 2025, basterebbe questa frase a descrivere la quantità impressionante di colpi di scena ai quali abbiamo assistito durante il torneo Masters 1000 in Cina. Sarebbe stato semplicemente folle pensarlo, invece ci sarà una sorta di derby tra la Francia e il Principato di Monaco alle ore 10.30 italiane di stamattina, domenica 12 ottobre.

In questo giorno nel 1492 Cristoforo Colombo scoprì l’America: concedeteci il paragone molto ardito e un po’ romantico, oggi il mondo del tennis scoprirà un vincitore di Masters 1000 che sarebbe stato a dir poco inimmaginabile fino a una sola settimana fa, ma forse anche solo fino a ieri mattina.

Il monegasco Valentin Vacherot e il francese Arthur Rinderknech erano i due semifinalisti a sorpresa, ma opposti a due grandi campioni come Novak Djokovic e Daniil Medvedev era lecito immaginare che la loro grande avventura potesse finire appunto a livello delle semifinali del più importante torneo asiatico dell’Atp Tour.

Non si poteva però concludere il torneo Atp Shanghai 2025 con una “banale” finale tra due campioni. Eccoci allora, dopo due semifinali che hanno entrambe ribaltato ogni logica e pronostico, a goderci una imprevedibile domenica mattina in compagnia della diretta Rinderknech Vacherot: chi completerà l’opera con la vittoria che cambierà la sua carriera?

DIRETTA RINDERKNECH VACHEROT, I PROTAGONISTI DELLA FINALE ATP SHANGHAI 2025

Anche se in questi giorni abbiamo un po’ imparato a conoscerli, bisogna dire ancora qualcosa sui due tennisti che saranno protagonisti della diretta Rinderknech Vacherot, la clamorosa finale del torneo Atp Shanghai 2025. Valentin Vacherot a inizio torneo era il numero 204 del mondo e ovviamente era dovuto passare dalle qualificazioni per accedere al tabellone principale. Per il monegasco è stato un cammino clamoroso ma più che meritato, perché ha battuto addirittura cinque teste di serie lungo il cammino, ovviamente con la semifinale contro Novak Djokovic che è stata la ciliegina sulla torta.

Il francese Arthur Rinderknech era invece il numero 54 del mondo, una carriera molto onesta ma senza mai acuti, tanto da non avere mai vinto un torneo nel circuito maggiore Atp. La vetta massima era stata la finale del torneo 250 di Adelaide nel 2022 e già questo rende perfettamente l’idea del capolavoro, con Alexander Zverev nel terzo turno e ieri Daniil Medvedev come vittime di lusso. Adesso sarebbe il favorito nella diretta Rinderknech Vacherot, ma visto tutto quello che è successo finora è forse meglio non dirlo al francese…