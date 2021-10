Diretta risultati elezioni 2021/ Salvini, Meloni, FI, Pd, M5s: commenti ai risultati

Prosegue la diretta dei risultati delle elezioni 2021, che si sono chiuse ufficialmente alle 15 di oggi, lunedì 4 ottobre, e stanno vivendo ora le loro lunghe operazioni di spoglio. Il riferimento, ovviamente, è alle amministrative, che riguardano numerosi Comuni italiani, incluse le città di Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna, ma anche alle regionali per quanto riguarda la Calabria e alle suppletive. Fino a questo momento, dagli exit poll, è emersa una situazione decisamente complicata per quanto concerne il Centrodestra e le uniche reazioni ufficiali registrate sino a questo momento sono state proprio quelle di Matteo Salvini, segretario della Lega.

“Sono contento di essere il primo a commentare, sono abituato a metterci la faccia e non a dare colpe agli altri – ha commentato il leader del partito del Carroccio, le cui dichiarazioni sono state riportate dal Corriere della Sera –. Il primo commento è sull’affluenza: la maggior parte non ha votato. È per me e tutti un’autocritica. Occorre essere più concreti sulla vita reale. Non possiamo perdere tempo su vicende private”.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI 2021, SALVINI: “SU ALCUNI CANDIDATI SIAMO ARRIVATI TARDI”

Nel prosieguo del suo intervento ai microfoni dei giornalisti, Matteo Salvini non ha mosso critiche specifiche alla scelta dei candidati, se non alle modalità e alle tempistiche, così come aveva fatto giusto poche ore fa Silvio Berlusconi: “Il voto di continuità nelle città e il non voto ci dice che abbiamo fatto tardi nella loro scelta – ha continuato Salvini –. L’anno prossimo votano 25 capoluoghi, città importanti da Genova a Palermo, da Monza a Lecce, il Centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile entro il mese di novembre per avere 5-6 mesi di tempo per spiegare la nostra idea di buon governo”.

Nel contempo, Matteo Salvini ne ha approfittato per inviare un messaggio rassicurante al presidente del Consiglio Mario Draghi: “È irresponsabile usare il voto per abbattere il governo”.



