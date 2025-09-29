Diretta Elezioni Regionali Marche 2025: oggi risultati voto con lo spoglio live, chi sono i candidati, dati affluenza e sulla sfida tra Ricci e Acquaroli

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI MARCHE 2025 OGGI DOPO LA CHIUSURA DEI SEGGI

Si riaprono le urne nelle Marche per una nuova giornata di voto per le Elezioni Regionali 2025, l’ultima delle due che portano alla nomina del nuovo governatore. Alle 7 i seggi sono nuovamente disponibili, ma c’è tempo fino alle 15 per esercitare il proprio diritto di voto e contribuire alla scelta del presidente regionale, oltre che dei consiglieri, poi scatta lo spoglio.

Alla guida della giunta regionale delle Marche si contendono il posto sei candidati: Francesco Acquaroli per il centrodestra, Matteo Ricci per il centrosinistra, Claudio Bolletta in rappresentanza di Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Gerardi per Forza del Popolo, Beatrice Marinelli con Evoluzione della Rivoluzione e Lidia Mangani per il Partito Comunista Italiano.

Per quest’ultima va segnalata un caso particolare: il suo nome non figura sulle schede con cui si vota nelle circoscrizioni di Fermo e Ascoli Piceno, perché non sono stati presentati candidati consiglieri. In quelle due province, quindi, gli elettori hanno a disposizione cinque nomi anziché sei.

I PRIMI DATI SULL’AFFLUENZA ELEZIONI REGIONALI MARCHE 2025

Alle ore 23, l’affluenza alle urne nelle Marche raggiunge il 37,7%, in calo rispetto al 42,7% registrato alla stessa ora nel 2020. Al momento, dunque, si possono trarre prime indicazioni sul coinvolgimento degli elettori nella prima giornata di votazioni: la percentuale complessiva definitiva si attesta precisamente al 37,71%. Il portale ufficiale regionale marchigiano offre dati dettagliati per singola circoscrizione: Ancona segna un 37,72%, Ascoli Piceno il 36,26%, Fermo arriva al 38,37%, Macerata si ferma al 35,82%, mentre Pesaro Urbino supera leggermente la soglia del 40%, attestandosi al 40,07%.

QUANDO INIZIA LO SPOGLIO E COME FUNZIONA LO SCRUTINIO ELEZIONI REGIONALI MARCHE 2025

Le urne si chiudono alle 15 di oggi, subito dopo scattano le operazioni di spoglio che seguiremo in diretta. Sono previste ovviamente delle operazioni preliminari, a partire dall’accertamento del numero dei votanti, infatti il primo risultato ufficiale sarà quello relativo all’affluenza definitiva.

Sono previste, comunque, delle regole precise per lo scrutinio: ad esempio, le schede vanno scrutinate una alla volta, senza estrarre altre schede se quella precedente non viene riposta nella cassetta o sistemata nella scatola con le schede autenticate. Una volta terminate le operazioni di spoglio, che devono concludersi entro le 12 ore dall’inizio dello scrutinio, vanno trasmessi i dati.