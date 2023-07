DIRETTA VERONA VIRTUS VERONA/ Video streaming tv: la storia dei derby scaligeri (23 luglio 2023)

DIRETTA VERONA VIRTUS VERONA: I TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti per la diretta di Verona Virtus Verona, non a livello ufficiale almeno: questa amichevole infatti era stata organizzata anche un anno fa, era il 16 luglio 2022 e la partita era stata vinta dall’Hellas, grazie al gol messo a segno da Roberto Piccoli. Come detto invece in contesti ufficiali si attende ancora il primissimo derby, come del resto quello tra la stessa Virtus Verona e il Chievo: qualche tempo fa, quando la società rossoblu aveva iniziato a crescere e diventare competitiva, si ventilava l’ipotesi di un potenziale arrivo anche solo in Serie B per sfidare le due concittadine più illustri.

Diretta/ Verona Top 22 Dilettanti (risultato finale 3-0) streaming video tv: la chiude Diao! (20 luglio 2023)

Nel 2001 finalmente il Chievo aveva coronato un sogno che sembrava impossibile, quello di arrivare nel massimo campionato a giocarsela con il Verona, e per circa un ventennio ha fatto anche meglio dell’Hellas; adesso invece la Virtus Verona vuole provare a fare quello che sarebbe un salto straordinario almeno in Serie B, come abbiamo visto nelle ultime stagioni le possibilità ci sono ma poi chiaramente esistono i rivali. Vedremo insomma cosa succederà, ma intanto bisogna concentrarsi anche e soprattutto sulla preparazione estiva della squadra. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Verona US Primiero (risultato finale 7-0) : buona la prima per Baroni (16 luglio 2023)

DIRETTA VERONA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida tra Verona Virtus Verona non è al momento prevista da nessuna parte. Lo stesso vale per la diretta streaming con la sfida tutta veronese che verrà comunque raccontata dai rispettivi profili social, così che i tifosi rimagnano aggiornati sull’andamento della sfida.

Volendo si può assistere dal vivo all’incontro con il prezzo del biglietto intero a 14 euro mentre dai 7 ai 12 anni costerà 7€. Gratuito inferiore ai 6 anni compresi.

VERONA VIRTUS VERONA: SQUADRE REDUCI DA UN’AMICHEVOLE VINTA A TESTA

La diretta Verona Virtus Verona, in programma domenica 23 luglio alle ore 17:00, vede contrapporsi in un match amichevole due squadre che hanno risposto presente ai rispettivi primi appuntamenti della stagione. Infatti il Verona è uscita vincitore della gara contro il Primeiro con un bel 7-0 firmato Hongla, Lazovic (doppietta), Mboula, Doig, Braaf e Balde. Molto bene anche la Virtus Verona, capace di battere di misura il Palermo con il timbro di Menato al 57′.

Diretta/ Spezia Verona (risultato finale 1-3): traversa di Ampadu, scaligeri salvi! (11 giugno 2023)

Per l’Hellas Verona si tratta dell’ultima partita al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano e al momento non sembrano previste altre amichevoli con la Serie A alle porte: la prima sfida di campionato per gli scaligeri è prevista il 19 agosto contro l’Empoli mentre l’esordio casalingo sarà il 26 dello stesso mese contro la Roma. Il settembre calcistico del Verona invece si aprirà a Reggio Emilia con il Sassuolo che ospiterà i gialloblu, capaci di salvarsi la passata stagione grazie ad una grande rimonta ultimata con lo spareggio vinto contro lo Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA VIRTUS VERONA

Per indicare le probabili formazioni della diretta Verona Virtus Verona ci avvaliamo di quanto abbiamo visto nelle precedenti uscite delle due squadre. I gialloblu si disporranno con il 4-2-3-1 che vede Perilli tra i pali e la difesa formata da Faraoni, Magnani, Dawidowicz e Cabal. Nella zona nevralgica del campo giocheranno Hongla e Cisse con Ngonge, Mboula e Lazovic a comporre il parco dei trequartisti. Milan Djuric il favorito peri l ruolo di punta centrale.

I rossoblu invece schiereranno con grande probabilità Sibi in porta mentre in difesa sarà compito di Cabianca, Casarotto, Cellai e Daffara. Dal centrocampo in su Danti e Faedo C sosterranno il tridente Gomez-Ruggero-Toffanin con Zarpellon unica punta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA