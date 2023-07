DIRETTA/ Monza Giana Erminio video streaming Sky: “piccolo” derby lombardo (oggi 22 luglio 2023)

DIRETTA MONZA GIANA ERMINIO: ARIA DI DERBY

Presentando la diretta di Monza Giana Erminio, dobbiamo ricordare che questa partita amichevole è davvero un derby, dal momento che Monza e Gorgonzola sono davvero vicinissime. La rivalità non è molto sentita, perché entrambe le realtà sono quasi sempre state nel “cono d’ombra” creato dai due colossi di Milano, anche se naturalmente negli ultimi anni il Monza ha scritto pagine di storia e tutto sommato possiamo dire che pure la Giana Erminio sia stata capace di fare altrettanto, con le debite proporzioni.

Infatti, la società calcistica di Gorgonzola non aveva mai frequentato il calcio professionistico fino al 2014, ma da allora in poi la Giana Erminio ha saputo giocare in Serie C per otto anni consecutivi, cioè fino al 2022, serie spezzata solamente dalla retrocessione che tuttavia ha rispedito solamente per un anno i milanesi in Serie D, dal momento che nella scorsa primavera è arrivata immediata per la Giana Erminio la promozione in Serie C, grazie al primo posto nel girone D del campionato di Serie D 2022-2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Giana Erminio sarà trasmessa su Sky sul canale numero 202, sarà ovviamente disponibile anche la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare.

ALTRO TEST PER I BRIANZOLI!

Monza Giana Erminio, in diretta sabato 22 luglio 2023 alle ore 16.30 presso il Campo Sportivo Comunale di Temù sarà la terza amichevole nel precampionato della formazione brianzola. Dopo le vittorie per 11-0 contro la Nuova Camunia e per 5-0 contro il Real Vicenza, i biancorossi affrontano una squadra neopromossa in Serie C sempre nel ritiro di Ponte di Legno, con la Giana Erminio reduce dalla vittoria nel campionato di Serie D nel testa a testa con la Pistoiese che ha fruttato il conseguente ritorno tra i professionisti.

Contro il Real Vicenza la partita si è sbloccata dopo 5′, quando Armando Izzo ha sfruttato una deliziosa combinazione tra Ciurria e Machin. Verso la fine del primo tempo, è stato Maric a raddoppiare il vantaggio con una spettacolare girata, su assist di Gagliardini, che manda la palla sotto l’incrocio dei pali. Nel secondo tempo, tris di Caprari su calcio di rigore, quindi Birindelli è andato a segno, servito dopo un’azione di sfondamento di Petagna e Caprari ha completato la “manita” con una doppietta.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Monza Giana Erminio, match che andrà in scena al Campo Sportivo Comunale di Temù. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Izzo, Caldirola, Marì; Ciurria, Gagliardini, Machin, Carlos Augusto; Mota, Carboni; Maric. Da valutare la formazione della Giana Erminio, con il club di Gorgonzola appena tornato in questa stagione tra i professionisti.

