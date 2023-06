DIRETTA/ Sassuolo Fiorentina video streaming tv: precedenti in equilibrio! (2 giugno 2023)

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta del match Sassuolo Fiorentina soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Allo stadio “Mapei” di Reggio Emilia le due compagini si sono scontrate in nove occasioni con un bilancio in perfetta parità con tre vittorie ciascuno e altrettanti pareggi. La prima sfida risale al 22 dicembre 2013 e, nell’occasione, i toscani si imposero di misura grazie alla rete firmata da Giuseppe Rossi.

Il 30 novembre 2015, invece, la prima sfida terminata con un pareggio, un 1-1 scandito dai gol realizzati da Borja Valero e Floccari. Per la prima affermazione dei padroni di casa, infine, bisogna arrivare al 21 aprile 2018, 1-0 determinato dalla marcatura di Politano. La sfida con più reti in terra emiliana risale al 9 dicembre 2018 e racconta di uno scoppiettante pareggio (3-3) con le reti di Duncan, Babacar e Sensi per i neroverdi e i gol di Simeone, Benassi e Mirallas per la Fiorentina. (Giulio Halasz)

SASSUOLO FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Fiorentina non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 38^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Sassuolo Fiorentina, in diretta venerdì 2 giugno 2023 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. Chiusura di campionato con la Fiorentina che potrebbe già essere proiettata alla finale di Conference League di mercoledì prossimo a Praga contro il West Ham. L’ultima vittoria contro la Roma ha confermato comunque come i Viola siano determinati a chiudere al meglio un campionato un po’ altalenante, al netto del grande cammino nelle Coppe.

Pareggio in casa della Sampdoria per un Sassuolo che dalla sua non ha più nulla da chiedere alla stagione, dopo un girone d’andata difficile i neroverdi hanno alzato il livello del loro rendimento, senza però riuscire a inserirsi mai davvero per la lotta per l’ottavo posto, che ora la Fiorentina si giocherà essendo a quota 53 punti in parità col Torino. All’andata Fiorentina vincente 2-1 in casa col Sassuolo, neroverdi vincenti con identico punteggio nell’ultimo precedente casalingo contro i toscani, datato 26 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Fiorentina, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Castrovilli; Sottil, Barak, Saponara; Cabral.

SASSUOLO FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.

