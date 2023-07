DIRETTA/ Verona US Primiero video streaming tv: ci sono due incroci in epoca recente (16 luglio 2023)

DIRETTA VERONA US PRIMIERO: I PRECEDENTI

La diretta di Verona Primiero sta per farci compagnia, e allora nel periodo che precede il calcio d’inizio possiamo ricordare che questa amichevole ha avuto due precedenti in epoca recente. Uno risale proprio allo scorso anno: dunque sulla panchina del Verona sedeva Gabriele Cioffi, poi esonerato in favore di Salvatore Bocchetti prima che Marco Zaffaroni conducesse in porto una straordinaria salvezza. Quell’Hellas aveva battuto il Primiero per 9-0: straordinario mattatore Roberto Piccoli che aveva segnato un poker, da segnalare anche la doppietta del giovane Ibrahim Sulemana che poi ha trovato spazio nel corso della stagione.

Nel 2019 invece il Verona di Ivan Juric si era imposto per 12-0 in questa amichevole di inizio estate: i quattro gol li aveva serviti il veterano Giampaolo Pazzini, doppiette per Lee Seung-Woo (che avrebbe lasciato di lì a poco) e Ljubomir Tupta che invece avrebbe salutato gli scaligeri a gennaio, dopo aver giocato una sola partita in Coppa Italia. Per la terza amichevole contro il Primiero il Verona avrà un terzo allenatore diverso, si tratta come noto di Marco Baroni che dal Lecce si è trasferito al Bentegodi, dopo l’addio di Zaffaroni che al momento è ancora senza squadra. Vedremo allora come andranno le cose nella partita dell’Hellas… (agg. di Claudio Franceschini)

VERONA US PRIMIERO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona US Primiero non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club gialloblu, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo primo test sostenuto dagli uomini di Marco Baroni.

VERONA US PRIMIERO: DEBUTTO IN SCIOLTEZZA!

Verona US Primiero, in diretta domenica 16 luglio 2023 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo di Mezzano sarà una sfida amichevole, la prima della formazione veneta. Il ritiro precampionato dell’Hellas Verona è entrato nel vivo. La squadra gialloblù si trova a Primiero dal 11 al 23 luglio e, dopo alcuni giorni di allenamenti intensi, si prepara per i primi test amichevoli. Il primo match è programmato per domenica 16 luglio alle ore 17:00 contro la selezione locale dell’Us Primiero.

Giovedì 20 luglio e domenica 23 luglio, i ragazzi allenati da mister Marco Baroni, all’esordio sulla panchina gialloblu dopo due stagioni importanti a Lecce affronteranno rispettivamente la Top 22 dilettanti Verona e la Virtus Verona, derby contro la formazione che milita nel campionato di Serie C. Entrambi gli incontri si svolgeranno presso il centro sportivo intercomunale di Mezzano, che funge da sede principale per gli allenamenti della squadra durante la settimana.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA US PRIMIERO

Le probabili formazioni della diretta Verona US Primiero, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Mezzano. Per il Verona, Marco Baroni schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Tameze, Hongla, Doig; Ngonge, Lazovic; Djuric. Da valutare la formazione dell’US Primiero, dilettanti locali della località in Trentino in cui il Verona ha scelto di svolgere il ritiro precampionato in questa stagione.

