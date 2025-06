Diretta River Plate Monterrey streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il Mondiale per Club 2025, 22 giugno

DIRETTA RIVER PLATE MONTERREY: NEL GIRONE NERAZZURRO

In orario italiano sarà ormai piena notte, ma alle ore 3.00 potrebbe essere interessante seguire la diretta River Plate Monterrey, anche perché la partita dallo stadio Rose Bowl di Pasadena (Los Angeles) sarà valida per il girone E del Mondiale per Club 2025, cioè lo stesso gruppo dell’Inter, che ha giocato poche ore fa.

Si annuncia una sfida interessante, anche perché nella prima giornata entrambe le squadre hanno fatto bene. Il River Plate aveva rispettato il pronostico vincendo per 3-1 contro i giapponesi Urawa Red Diamonds, un successo che naturalmente colloca gli argentini in una buona posizione per la qualificazione agli ottavi di finale.

Dall’altra parte, i messicani del Monterrey hanno esordito pareggiando per 1-1 contro l’Inter, certamente una soddisfazione contro ivici-campioni d’Europa, motivo per cui adesso i Rayados potrebbero essere una pericolosa outsider in un girone nel quale nerazzurri e argentini dovevano essere i grandi favoriti per le prime due posizioni.

Ecco allora che pure l’Inter dovrà seguire con la massima attenzione che cosa succederà nella diretta River Plate Monterrey. Se qualche tifoso nerazzurro è nottambulo, seguire la partita dalla California potrebbe essere un’idea da non sottovalutare, sperando che la sfida tutta latina sia anche divertente…

RIVER PLATE MONTERREY IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per la diretta River Plate Monterrey in tv, dobbiamo precisare che sarà la consueta diretta streaming video su Dazn, che segue per intero il Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI RIVER PLATE MONTERREY

Marcelo Gallardo dovrebbe puntare sul 4-3-3 nelle probabili formazioni per la diretta River Plate Monterrey: in porta il capitano Armani, una bandiera per i Millonarios; difesa a quattro con Montiel, Martinez Quarta, Pezzella e Acuña, quindi una coppia centrale curiosamente tutta ex Fiorentina; a centrocampo puntiamo sul trio formato da Fernández, Pérez e Castaño; infine in attacco potremmo avere il tridente con Mastantuono, Borja e Colidio, cresciuto nell’Inter e che quindi fra qualche giorno vivrà un derby personale.

Domènec Torrent, allenatore del Monterrey, potrebbe invece scegliere il modulo 3-4-2-1, con Andrada estremo difensore; nella difesa a tre ecco Medina, ovviamente Sergio Ramos come perno centrale e Guzman; l’esterno destro dovrebbe essere Chavez, con Rodriguez e Torres in mediana e Arteaga sulla corsia mancina; infine l’attacco del Monterrey con Canales e l’ex Genoa e Milan Ocampos alle spalle di Berterame.

PRONOSTICO E QUOTE

Francamente non è una sorpresa: nella diretta River Plate Monterrey sulla carta i favoriti saranno gli argentini. L’agenzia Snai quota infatti il segno 1 a 1,90, mentre il pareggio varrebbe un buon 3,35 ed infine con la vittoria messicana il segno 2 vi ripagherebbe ben 4,25 volte quanto avrete puntato.