Diretta River Plate Urawa Reds streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il Mondiale per Club 2025.

DIRETTA RIVER PLATE URAWA REDS: MILLIONARIOS FAVORITI!

Siamo alla presentazione della diretta River Plate Urawa Reds, che va in scena alle ore 21:00 di martedì 17 giugno presso il Lumen Field di Seattle: sono le prossime avversarie dell’Inter al Mondiale per Club 2025, infatti parliamo della prima giornata per il girone E e dunque di due squadre da osservare.

Naturalmente la grande favorita è il River Plate, che non ha bisogno di presentazioni data la sua storia e i tanti campioni che sono passati dal Monumental; il prossimo potrebbe essere Franco Mastantuono che ha già firmato con il Real Madrid, ma potrà giocare questo torneo con la squadra argentina.

Degli Urawa Reds possiamo comunque dire che si tratta di una delle rappresentative più importanti del Giappone, che ha vinto la Champions League d’Asia tre anni fa e per questo motivo si è qualificata al Mondiale per Club 2025; attenzione perché potrebbe anche stupire, di sicuro non è la favorita per andare ai quarti ma potrebbe comunque creare qualche grattacapo.

Adesso noi vedremo cosa succederà con la diretta River Plate Urawa Reds, manca ancora un po’ al calcio d’inizio e quindi concentriamoci sulla scoperta delle probabili formazioni della partita.

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA RIVER PLATE URAWA REDS

La diretta River Plate Urawa Reds non godrà di una messa in onda in tv, ma potrete seguire questa partita in diretta streaming video qualora siate abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI RIVER PLATE URAWA REDS

Ci sono tanti calciatori conosciuti nella diretta River Plate Urawa Reds, dal lato argentino: Marcelo Gallardo è tornato ad allenare una squadra che può contare su Martinez Quarta e German Pezzella, entrambi ex della Fiorentina, sul portiere Armani già titolare della nazionale (ai tempi) e su un attaccante come Driussi, abbiamo già citato Mastantuono che opera sulla corsia destra del tridente con Colidio a sinistra, in mezzo spicca invece il nome di Enzo Perez (ex del Benfica) con Marcos Acuña che ha giocato a Lisbona ma nello Sporting, e sarà il terzino sinistro titolare.

Gli Urawa Reds sono allenati da Maciej Skorza, un polacco: il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, tra i calciatori da osservare maggiormente possiamo citare Watanabe, che in questo momento è i miglior realizzatore in campionato con 6 gol, trequartista brasiliano di passaporto italiano che ha giocato nel Flamengo (dove è cresciuto) ma si è trasferito in Giappone da ormai sei anni. Come prima punta è vivo il ballottaggio tra Matsuo e Thiago, altro brasiliano che verso la fine della carriera ha scelto il Giappone, e lo scorso anno ha giocato negli Shimizu S-Pulse per poi cambiare squadra e accasarsi qui.

RIVER PLATE URAWA REDS: PRONOSTICO E QUOTE

Nella diretta River Plate Urawa Reds parliamo brevemente anche delle quote Snai che indicano chiaramente come gli argentini siano favoriti, il segno 1 per la loro vittoria vale 1,60 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2 che regola il successo dei giapponesi vi farebbe guadagnare 5,50 volte la vostra giocata; abbiamo poi il segno X, qualora la partita dovesse terminare in parità la vostra vincita corrisponderebbe a 3,90 volte l’importo che avrete pensato di investire.