Diretta Roberta Bonatti vs Asenova/ Streaming video tv, finale Europei boxe donne

La diretta di Roberta Bonatti vs Asenova sarà oggi pomeriggio, sabato 22 ottobre 2022, un appuntamento da non perdere alle ore 17.00 (possiamo essere precisi perché sarà il primo match in programma nella sessione delle finali) per gli appassionati italiani di boxe, che infatti potranno seguire l’incontro in programma sul ring di Budua, in Montenegro, finale per l’oro dei pesi mosca (48 kg) agli Europei di boxe femminile 2022. Avremo quindi due azzurre che oggi andranno a caccia del titolo europeo, perché alla più nota Irma Testa si aggiungerà anche Roberta Bonatti.

Comunque vada, per Roberta Bonatti questo è già il migliore risultato della carriera, perché la pugile classe 1997 nativa di Piacenza aveva come migliore risultato la medaglia di bronzo vinta sempre agli Europei nell’edizione di tre anni fa ad Alcobendas. La diretta di Roberta Bonatti vs Asenova vede sulla carta favorita l’avversaria della nostra rappresentante, cioè la fortissima bulgara Sevda Asenova, ma Roberta Bonatti ci è piaciuta moltissimo nella semifinale vinta contro l’inglese Demie-Jade Resztan e speriamo che possa ripetere un’altra prestazione di altissimo livello.

DIRETTA ROBERTA BONATTI VS ASENOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Non possiamo offrirvi indicazioni per una diretta tv di Roberta Bonatti vs Asenova, ma un punto di riferimento molto prezioso potrebbe essere il canale YouTube della EUBC, la Federazione continentale, che sta offrendo la diretta streaming video degli Europei di boxe femminile 2022 in Montenegro e certamente seguirà oggi anche gli appuntamenti con i match più importanti, cioè le finali.

DIRETTA ROBERTA BONATTI VS ASENOVA: IL CONTESTO

La diretta di Roberta Bonatti vs Asenova sarà quindi il match più importante della carriera della pugile emiliana, che di certo non dimenticherà gli Europei di boxe femminile 2022 in Montenegro, sperando naturalmente che il cammino sia perfetto fino in fondo. Se si pensa che agli ultimi Mondiali si era fermato già al primo turno il cammino di Roberta Bonatti, appare evidente e molto significativo il suo salto di qualità.

La prestazione nella semifinale contro Demie-Jade Resztan è stata convincente perché inizialmente Roberta Bonatti ha studiato bene l’avversaria, poi ha saputo attaccare con il destro, facendosi apprezzare per precisione e velocità nell’arco delle tre riprese, ma anche per la capacità di schivare e parare i colpi dell’inglese. Tutte qualità che speriamo naturalmente possano essere espresse dall’azzurra anche oggi: c’è in palio l’Europa nella diretta di Roberta Bonatti vs Asenova…











