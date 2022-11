Diretta Roeselare Civitanova/ Streaming video tv: da vincere! (Champions League)

DIRETTA ROESELARE CIVITANOVA: PER PROSEGUIRE LA CORSA!

Roeselare Civitanova si gioca in diretta alla Sporthal Schiervelde, alle ore 20:30 di mercoledì 30 novembre: la partita è valida per la terza giornata nel gruppo C di volley Champions League 2022-2023. Seconda trasferta consecutiva per la Lube, che due settimane fa ha battuto Tours e dunque si è presa il primo posto in classifica; tuttavia è una Civitanova che, come già dicevamo nei suoi precedenti impegni, non ha approcciato la stagione nel suo consueto modo brillante e potrebbe anche rischiare di non vincere questo girone, dovendo dunque passare attraverso la speciale graduatoria delle migliori seconde.

Diretta/ Trento Zaksa (risultato finale 3-1): la Itas la chiude!

Potremmo dire che l’aver ottenuto un successo da 3 punti sul campo del Tours potrebbe essere stato determinante, trattandosi della partita più complessa; vero è anche che Gianlorenzo Blengini e i suoi ragazzi non possono sottovalutare Roeselare, che arriva dal successo al tie break contro il Benfica e, almeno sulla carta, rimane in corsa per i quarti. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Roeselare Civitanova; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che saranno toccati nella serata di Champions League.

DIRETTA/ Duren Perugia (risultato finale 0-3) streaming: Sir Safety sul velluto

DIRETTA ROESELARE CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roeselare Civitanova non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; non è questa la partita mandata in onda sul satellite per questo turno di Champions League, ma la programmazione delle italiane nel torneo compete invece alla piattaforma Discovery Plus. La visione sarà comunque riservata agli abbonati; sarà chiaramente in diretta streaming video, e tutti i clienti del servizio potranno assistere alle immagini utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ROESELARE CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

È molto attesa la diretta di Roeselare Civitanova, perché bisogna capire quale sia lo stato di salute della Lube: questa stagione è strana per i marchigiani, che in SuperLega per esempio sono abituati a dominare o comunque battere tutte le squadre che non si chiamino Perugia o Trento, e invece stanno viaggiando al 50% di vittorie avendo già incassato qualche sconfitta sorprendente. In Champions League all’esordio è stato necessario rimontare due set di svantaggio al Benfica, rischiando un ko che sarebbe potuto essere parecchio sanguinoso.

Diretta/ Tours Civitanova (risultato finale 1-3): vittoria esterna per gli italiani!

Anche contro il Tours l’approccio alla partita non è certo stato ottimale e infatti il primo set è stato perso. Adesso come detto il più sembra fatto, e lasciare il Belgio con un successo da 3 punti garantirebbe presumibilmente la qualificazione ai quarti; Civitanova dovrà comunque stare attenta all’orgoglio e alla qualità di Roeselare e poi certamente allo stesso Tours, che dovrà andare all’Eurosuole Forum e con un colpo esterno rischierebbe di rimettere tutto in discussione. Ci si penserà tra due settimane, intanto gustiamoci questa diretta di Roeselare Civitanova…











© RIPRODUZIONE RISERVATA