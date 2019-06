Diretta Roland Garros 2019/ Federer Mayer streaming video e tv, orario (tennis)

La giornata di oggi, domenica 2 giugno, ci porta agli ottavi del Roland Garros 2019. Stiamo entrando sempre più nel vivo del secondo torneo stagionale del Grande Slam, naturalmente quello che si disputa sulla terra rossa di Parigi. Oggi cominceranno gli ottavi di finale, naturalmente nella parte di tabellone che era scesa in campo venerdì e in precedenza mercoledì. Spiccano naturalmente gli impegni di Roger Federer e Rafa Nadal, che sono naturalmente le due stelle più attese al Roland Garros, dall’alto delle loro leggendarie carriere. Curiosamente, i loro avversari odierni saranno entrambi argentini: Roger Federer infatti dovrà affrontare Leonardo Mayer, mentre l’avversario di Rafa Nadal sarà Juan Ignacio Londero. In entrambi i casi i sudamericani sono stati fin qui protagonisti di un cammino eccellente, dal momento che né Mayer né Londero erano teste di serie di questo Roland Garros, eppure sono giunti al quarto punto regalandosi sfide di lusso. Naturalmente adesso i due argentini sono sfavoriti: sapranno dare fastidio a Roger Federer e Rafa Nadal?

Nella domenica centrale del Roland Garros 2019, che naturalmente culminerà fra una settimana esatta con la finale del singolare maschile, i due grandi protagonisti saranno dunque gli eterni Roger Federer e Rafa Nadal. Federer è tornato a disputare i grandi tornei primaverili sulla terra rossa dopo qualche anno di assenza e venerdì non ha dovuto soffrire troppo per sconfiggere il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1, 7-6 (8), dunque in appena tre set, anche se al terzo Federer è stato impegnato duramente da Ruud. Per Nadal l’avversario era più impegnativo, trattandosi del belga David Goffin, ma tutto sommato anche la vittoria del re del Roland Garros è stata netta. Rafa infatti si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 4-6, 6-3: un set lasciato per strada, ma globalmente la superiorità di Rafa Nadal non è mai stata in discussione. Oggi in teoria il compito dello spagnolo è ancora più facile: Juan Ignacio Londero ha già stupito tutti arrivando fin qui, ma al Roland Garros contro Rafa Nadal gli servirebbe un’impresa davvero leggendaria per strappare la vittoria.



