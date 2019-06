Diretta Roland Garros 2019/ Federer Wawrinka streaming video e tv, orario (tennis)

Nella giornata del Roland Garros 2019 per martedì 4 giugno saremo concentrati esclusivamente sui due campi principali, vale a dire il Philippe Chatrier (centrale) e il Suzanne Lenglen: si parte alle ore 14:00 (quantomeno per quanto riguarda i due tornei principali) e avremo il via dei quarti di finale maschili e femminili, per le due metà basse dei tabelloni. Dunque tornano a giocare i due tennisti più attesi: oggi sapremo se Roger Federer, impegnato contro Stan Wawrinka nel derby svizzero, e Rafa Nadal che affronta Kei Nishikori si incroceranno in quella che è la semifinale di lusso, che tutti gli appassionati sperano di vedere. Saranno loro a infiammare la giornata odierna nella diretta del Roland Garros 2019, ma poi ci saranno anche le due partite del main draw femminile: qui abbiamo due sorprese a caccia di una semifinale che sarebbe in ogni caso storica, ma lo sarebbe certamente di più per la giovane ceca Marketa Vondrousova. In più Sloane Stephens spera di ripetere la finale giocata un anno fa ma con esito diverso, dovrà però sudarsi anche solo l’accesso alla semifinale. Vedremo dunque come andranno le cose…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2019

La diretta tv del Roland Garros 2019 sarà trasmessa come di consueto da Eurosport ed Eurosport 2: nel secondo caso la visione è garantita ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. In alternativa sarà possibile seguire le partite del torneo dello Slam anche in diretta streaming video, ma anche per questa eventualità bisognerà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player a meno che non si possa utilizzare l’applicazione Sky Go, riservata ai clienti dell’emittente satellitare.

DIRETTA ROLAND GARROS 2019: RISULTATI E CONTESTO

Chiaramente al Roland Garros 2019 il piatto forte è relativo ai match maschili, se non altro per la presenza di Federer e Nadal: potrebbe essere come detto l’alba di una nuova sfida, ed è impressionante il fatto che negli ultimi impegni il risultato ottenuto sia stato lo stesso. Rafa ci ha messo una mezz’oretta in più perchè sappiamo il modo in cui sfrutti tutti i 25 secondi che ha a disposizione per il servizio, e anche perchè Juan Ignacio Londero si è comunque giocato la sua partita; ad ogni modo entrambi i campioni hanno dominato e si presentano ai quarti sostanzialmente senza aver mai tremato. Per loro, gli avversari sono giocatori impegnati in battaglie al quinto set negli ottavi: Wawrinka ha dovuto superare le cinque ore per vincere un match favoloso contro Stefanos Tsitsipas, mostrando di poter essere ancora competitivo anche contro i migliori tennisti del circuito. Addirittura Nishikori ha chiuso la mattina seguente quando Benoit Paire lo ha appunto costretto al parziale decisivo: il giapponese sembra essere tornato sui migliori livelli, ma chiaramente contro l’undici volte vincitore del Roland Garros anche lui deve accettare di non partire favorito. Sia come sia assisteremo a partite interessantissime, e non vediamo l’ora che si giochi…



