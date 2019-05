Diretta Roland Garros 2019/ Fognini Seppi streaming video e tv: orario dei match

Martedì 28 maggio, con inizio dei match alle ore 11:00, si gioca per il Roland Garros 2019: prosegue il torneo dello Slam sulla terra rossa di Parigi, e va segnalato che il fatto di aver iniziato domenica ha creato una sorta di ideale cuscinetto in caso di pioggia. Per il momento, oggi si completa il programma del primo turno: siamo nella parte alta dei due tabelloni, il che significa che sarà il momento del derby tutto italiano tra Fabio Fognini, forse mai come oggi con grandi possibilità di arrivare in fondo al torneo, e Andreas Seppi che invece proverà a riscattare un periodo poco brillante. Non solo: giocherà anche Stefano Travaglia che se la dovrà vedere con Adrian Mannarino, gradito poi il ritorno di Simone Bolelli che ha un altro incrocio con un francese, per lui però si tratta della testa di serie numero 22 Lucas Pouille e dunque di un avversario di tutto rispetto, che parte certamente favorito. Nella diretta del Roland Garros 2019 per martedì tuttavia sarà anche il momento della numero 1 Wta: Naomi Osaka può mettere in fila un altro Major, continuando a tenere aperta la possibilità di centrare il Grande Slam di calendario e di rimanere in vetta al ranking. Staremo a vedere…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2019 sarà trasmessa come di consueto da Eurosport ed Eurosport 2: nel secondo caso la visione è garantita ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. In alternativa sarà possibile seguire le partite del torneo dello Slam anche in diretta streaming video, ma anche per questa eventualità bisognerà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player a meno che non si possa utilizzare l’applicazione Sky Go, riservata ai clienti dell’emittente satellitare.

ROLAND GARROS 2019: RISULTATI E CONTESTO

Al momento le cose al Roland Garros 2019 non sono andate troppo bene per gli italiani: brucia in particolar modo l’eliminazione di Marco Cecchinato, sconfitto da Nicolas Mahut dopo aver comandato per due set a zero. Ha invece vinto Matteo Berrettini che potrebbe fare tanta strada, ma come detto agli Open di Francia irrompe la leader del ranking femminile: Naomi Osaka affronta Anna Karolina Schmiedlova, una che sulla terra ha vinto due titoli Wta (Bucarest e Bogotà) in un totale di tre finali, anche se adesso non è sui livelli del 2015 quando era diventata la ventiseiesima giocatrice al mondo. Per lei potrebbe allungarsi la striscia di Slam vinti: la giapponese arriverebbe a tre ma ancora tra 2014 e 2015 Serena Williams aveva centrato un poker, la Osaka però aveva già stupito il mondo vincendo gli Us Open e dunque figuriamoci se dovesse fare il tris di Major consecutivi in bacheca, che vorrebbe anche dire confermare la sua prima posizione mondiale. A tale proposito il forfait di Petra Kvitova le ha dato una mano: Simona Halep difende i punti del titolo vinto dodici mesi fa, e di conseguenza qualunque risultato che non sia questo le farebbe perdere terreno. Da segnare poi l’esordio di Juan Martin Del Potro, che lo scorso autunno pareva prossimo al ritiro e invece ha centrato i quarti a Roma sprecando due match point contro Djokovic: l’anno scorso qui ha giocato la semifinale (a nove anni dalla prima), oggi fa il suo esordio contro il cileno Nicolas Jarry in un match non troppo scontato.



